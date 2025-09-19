El Real Madrid, el más castigado en el sorteo de la Champions

Cristián Ramón Cobos Madrid Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:09 Comenta Compartir

El sorteo de la Champions femenina, celebrado este viernes en Nyon con Alex Scott y Lieke Mertens como las 'manos inocentes', es el punto de partida para esta competición que terminará en Oslo, en donde el Arsenal buscará revalidar su título de campeón. Será la primera vez que el fútbol español cuente con tres representantes: Barcelona, Real Madrid y Atlético. Aunque la suerte no se ha dividido de manera equitativa. Las azulgranas tendrán una liguilla más asequible que los equipos madrileños, donde las más perjudicadas han sido las de Pau Quesada.

El Barcelona buscará su cuarto galardón tras caer contra el Arsenal en la pasada final. Las azulgranas pueden darse por satisfechas con el sorteo. Si bien es cierto que tendrá que verse las caras frente al Chelsea lejos de casa, el resto de visitas frente a la Roma y el Leuven se presentan más asequibles. Por su parte los partidos como locales frente al Bayern, Benfica y Twente tampoco deberían incomodar mucho a las de Pere Romeu en busca del objetivo de alzar el título.

El Real Madrid, en su quinta participación consecutiva en esta competición, buscará mejorar sus prestaciones tras años en donde las madridistas han quedado eliminadas a primeras de cambio. Las de Pau Quesada han sido las más castigadas por el sorteo porque recibirán en casa al Wolfsburgo, y visitarán al Arsenal y al PSG, rivales que se postulan como candidatos para salir con el título. Además, recibirá al París FC y Roma y su última salida será frente al Twente.

Por su parte, el Atlético afronta con ilusión su vuelta a la máxima competición de clubes tras cinco años de ausencia. Recibirán al Bayern, a la Juventus y al Manchester United, mientras que viajarán a Lyon, para medirse a las reinas de la competición que tras varios años de sequñia se han reforzado en el mercado para estar de nuevo en lo más alto, además de al St. Polten y el Twente.

Nuevo formato

Cabe recordar que esta nueva edición de la Champions femenina estrena un nuevo formato. Este año se incorpora la fase de liga, ya estrenada en la pasada edición de la competición masculina con 18 equipos, dos más de los que participaban anteriormente. De esta forma, pasan de enfrentarse a dos veces contra tres rivales, a disputar seis encuentros contra clubes diferentes, jugando la mitad de local y los restantes como visitantes sin la posibilidad de enfrentarse entre equipos de la misma federación.

El objetivo es conseguir los máximos puntos posibles para asegurar la clasificación a la siguiente fase. Los cuatro primeros clasificados acceden directamente a los cuartos de final, mientras que del quinto al duodécimo deberán competir en una ronda eliminatoria de playoffs para pasar, y los cinco equipos restantes quedarán eliminados.

La fase Liga se disputará entre los meses de octubre y diciembre con seis jornada. Jornada 1: 7/8 de octubre, Jornada 2: 15/16 de octubre, Jornada 3: 11/12 de noviembre, Jornada 4: 19/20 de noviembre, Jornada 5: 9/10 de diciembre, y Jornada 6: 17 de diciembre.