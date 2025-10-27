La España de Sonia Bermúdez, a rematar la faena en Suecia

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 27 de octubre 2025, 19:15 | Actualizado 20:15h. Comenta Compartir

El fenomenal desempeño de la España dirigida por Sonia Bermúdez en el estreno de la nueva seleccionadora, con una auténtica exhibición de juego ante Suecia y un 4-0 que pudo ser incluso más contundente, convierten la visita al conjunto escandinavo en Gotemburgo en prácticamente un trámite.

La campeona del mundo solo tiene que evitar una debacle para cumplir con el expediente y rematar la faena con el pase a la final de la Liga de Naciones, torneo en el que defiende el título conquistado en Sevilla en la primera edición.

Una vez solventados los nervios del debut con una victoria a lo grande, liderada por los dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina, la visita a Suecia sirve como banco de pruebas y rodaje para seguir ganando sensaciones frente a un adversario de primer nivel, tercera en el ranking FIFA aunque no lo pareciera en La Rosaleda por méritos de una España incontestable.

En territorio sueco la selección española ganó por primera vez en su última visita (2-3), en un duelo de septiembre de 2023, en el marco de la fase de grupos de la primera Nations. Aquel partido, también en el Gamla Ullevi de Gotemburgo, como ahora, fue el primero de Montse Tomé, justo después del título mundial en Australia y Nueva Zelanda y la convulsa salida de Jorge Vilda, su predecesor, en pleno contexto de la tormenta desatada por el controvertido beso no consentido de Luis Rubiales, entonces presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), a Jenni Hermoso.

Más de dos años después de todo aquello, otra seleccionadora, Sonia Bermúdez, da su segundo paso al frente del banquillo español en un encuentro que puede suponer una oportunidad de ver en acción a la propia Jenni Hermoso. La máxima goleadora histórica con España disputó apenas unos minutos en el partido de Málaga, que dejó como única mala noticia la lesión de Salma Paralluelo, una baja que apunta a paliar la enrachada Claudia Pina.

La amplia ventaja podría abrir la puerta a algunas rotaciones respecto a la alineación inicial del partido de ida, prácticamente de gala, e incluso invitar a cierta relajación, pero Sonia Bermúdez huye de cualquier tipo de autocomplacencia. «El cambio de Salma será obvio. Nos estamos jugando un pase a la final y nos olvidamos del partido de la ida, pensamos solo en mañana. El equipo lo veréis mañana», señaló en este sentido la entrenadora madrileña, sin dar pistas sobre el planteamiento para el duelo en Gotemburgo. «Tenía ganas de debutar, de ver a mi equipo competir. También estoy deseando que llegue mañana. Sabemos el rival que tenemos, tercero en el ranking mundial», añadió.

-Alineaciones probables:

Suecia: Falk, Lundkvist, Bjorn, Ilestedt, Sandberg, Zigiotti, Asllani, Angeldahl, Kaneryd, Blackstenius y Rolfö.

España: Coll, Batlle, Paredes, Mapi León, Carmona, Aitana Bonmatí, Aleixandri, Alexia Putellas, Vicky López, Mariona y Claudia Pina.

Árbitro: Ivana Martincic (Croacia).

Estadio: Gamla Ullevi (Gotemburgo).

Hora y TV: 19:00 h. La 1.