La era Sonia Bermúdez comienza con un test de altura

Nueva era en la selección española femenina. El estreno de Sonia Bermúdez en el banquillo de la subcampeona de la Eurocopa implica también los regresos a La Roja de dos leyendas, Jenni Hermoso y Mapi León, con los que la entrenadora madrileña pretende cerrar viejas heridas y así dar paso a una etapa ilusionante sin lastres de un pasado convulso.

La vigente reina de la Liga de Naciones pone en juego su corona con una exigente semifinal a ida y vuelta contra Suecia, a la que ha derrotado en sus últimos tres enfrentamientos, incluida la inolvidable semifinal del Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023 (2-1).

La tercera clasificada del ranking FIFA, cuartofinalista en la Eurocopa tras caer frente a la posteriormente campeona Inglaterra en los penaltis, se cruza otra vez en el camino de España en la Nations, como ya ocurriera en la primera edición del torneo. Curiosamente, La Rosaleda, sede del primer asalto de la eliminatoria, fue también escenario de ese último duelo ante el conjunto escandinavo, saldado con un espectacular 5-3 y remontada incluida. El encuentro de Gotemburgo del próximo martes tendrá la última palabra.

El combinado sueco, un equipo ya veterano acostumbrado a competir entre las mejores de la mano de estrellas muy reconocibles como Kaneryd, Eriksson, Blackstenius, la exmadridista Asllani o la exazulgrana Rolfö, testa la nueva etapa española a las primeras de cambio, con el asalto inicial en un estadio malagueño vestido de gala para la ocasión.

Hay ganas de ver en acción a una selección finalmente al completo con el regreso de Mapi León, tres años después de aquel episodio de las 'quince rebeldes' que partió a la mitad un combinado entonces dirigido por Jorge Vilda, y la convocatoria de Jenni Hermoso, inédita desde hace un año por decisión de la exseleccionadora Montse Tomé, varias veces criticada públicamente por la máxima goleadora española.

Novedades

Ambas apuntan al once titular en Málaga, que presume novedades. La central zaragozana podría actuar en el eje de la zaga junto a su compañera en el Barça y capitana en la selección Irene Paredes, mientras que la atacante del Tigres mexicano se perfila para sustituir a la lesionada Esther González en un ataque plagado de pólvora con Mariona Caldentey o Claudia Pina. Sin las lesionadas Patri Guijarro y Tere Abelleira, habituales brújulas de la selección, la versátil Laia Aleixandri es la principal opción como ancla, con Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, dueñas de los últimos cinco Balones de Oro, en los perfiles interiores.

«Estoy muy centrada en el partido, contenta con el trabajo de las futbolistas esta semana. El juego de España es muy reconocible, tenemos jugadoras para tener el balón pero queremos introducir matices», desveló Sonia Bermúdez sobre la idea futbolística que maneja para su España, antes de confirmar que Jenni Hermoso ha vuelto por todo lo alto y opta desde ya mismo al once titular. «Jenni está bien, tenemos a todas las futbolistas en condiciones. Feliz, no solo ella, sino todo el equipo», explicó en referencia a la atacante madrileña.

-Alineaciones probables:

España: Coll, Batlle, Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Aitana Bonmatí, Claudia Pina, Jenni Hermoso y Mariona.

Suecia: Falk, Holmberg, Bjorn, Eriksson, Andersson, Angeldal, Asllani, Zigiotti, Rolfö, Blackstenius y Kaneryd.

Árbitra: Iuliana Demetrescu (Rumanía).

Estadio: La Rosaleda (Málaga).

Hora y TV: 20:00 h. La 1.