Jennifer Hermoso, mujer gol de España

Jennifer Hermoso lleva el gol en la sangre. Lo ha demostrado en la última Liga de la que fue la Pichichi y lo demostró en el primer partido de la selección en el Mundial de Francia, cuando firmó un doblete en 13 minutos. Los dos tantos fueron de penalti y cada uno por un lado de la portera. Parece fácil pero hay que meterlos y Jennifer tiene su particular secreto para lanzar las penas máximas como desveló tras el partido: «Pensaba que estaba tirando el penalti en el parque de debajo de mi casa».

Con su doblete ante Sudáfrica Jennifer se ha convertido en la máxima goleadora de España en competición internacional con cuatro goles. A los dos en el estreno del Mundial de Francia, hay que sumarle los dos que marcó en la Eurocopa de Suecia de 2013, con lo que se pone con cuatro tantos al frente de esta particular clasificación de la que ha desbancado a todo un mito del futbol femenino español como Vero Boquete (que marcó 2 en Eurocopa y 1 en Mundial). «Siempre que meto goles se los dedico a mi abuela que todos los días me ayuda y anima desde el cielo, y hoy le he dedicado dos y una victoria, la primera de un Mundial, y a toda mi familia», decía sonriente minutos después de recibir el trofeo de MVP del partido y de convertirse en la máxima goleadora en un Mundial. Por delante tiene, como mínimo, dos partidos para aumentar su cuenta goleadora.

«La victoria nos va a dar mucha fuerza para los dos partidos que vienen, pero lo más importante han sido los tres puntos», quitando importancia al hecho de que ella fuera la autora. La delantera insistió que esta selección «es un grupo» y que salga quien salga al campo «lo importante es sumar».