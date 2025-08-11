Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Induráin estuvo en la presentación. Ayuntamiento La Nucía

Ferrand-Prévot y Del Toro protagonizarán el Critérium y Gran Fondo de La Nucía

Miguel Induráin firma el renovado recorrido de una marcha que el próximo año será parte de las Gran Fondo World Series de la UCI

R. D.

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:18

En 2025 el Critérium Ciclista La Nucía da un paso histórico al convertirse en una competición mixta, en la que hombres y mujeres competirán juntos ... por primera vez, con la presencia de las estrellas mundiales la francesa Pauline Ferran-Prévot (VISMA) y Isaac Del Toro (UAE). Una decisión que, en palabras de la organización, «supone un avance fundamental hacia la paridad total en el mundo del ciclismo y del deporte en general». Mientras el Gran Fondo de La Nucía contará con un nuevo recorrido 'made in Miguel Induráin', que ha sido la estrella de la presentación.

