La Vuelta recorta la etapa 8 kilómetros al volcar manifestantes propalestinos un árbol antes de la línea de meta

La decimosexta etapa de La Vuelta, que se ha disputado entre Poio y Mos-Castro de Herville sobre 167,9 kilómetros, ha finalizado a 8 kilómetros de la línea de meta debido a las nuevas protestas a favor del pueblo palestino, según informaron los organizadores de la ronda española a través de Radio Vuelta. «Tenemos una gran protesta a tres kilómetros de meta», anunciaron los directores de carrera en Radio Vuelta. Los manifestantes tiraron un árbol antes de la línea de meta para bloquear la llegada, lo que obligó a adoptar esta drástica decisión.

«Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta», informó La Vuelta en su web oficial.

El español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) formaban el dúo cabeza de carrera en el momento de la suspensión. Finalmente, Bernal ganó la etapa.

Poco antes, el español Javi Romo, que había sufrido una caída durante el fin de semana cuando un manifestante propalestino que trataba de saltar a la calzada se tropezó y cayó en la orilla del asfalto, ha tenido que abandonar la Vuelta. «A mí me han jodido La Vuelta y creo que no me lo merezco», remachó en TVE. Romo tomó la salida, pero tras la primera hora de carrera, a más de 50 kilómetros por hora de media, tuvo que abandonar.