La Vuelta a España llega a Valladolid mañana jueves: por qué calles pasa la contrarreloj individual de la etapa 18 Guía útil de la etapa 18 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y zonas de paso de los ciclistas el jueves 11 de septiembre de 2025

Nacho Ortega Valencia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:12

El jueves 11 de septiembre la Vuelta a España disputa la última contrarreloj individual por las calles de Valladolid, desde la plaza de España o el puente de Isabel la Católica hasta el Paseo de Zorrilla y la meta en la plaza Zorrilla. Serán 27 kilómetros muy rápidos para el lucimiento de los más fuertes en el llano. «Contrarreloj individual que cuenta con un pequeño repecho en la parte inicial del recorrido. Los especialistas contra el crono pueden sacar ventaja a los escaladores puros ya que se trata de un recorrido poco complicado a nivel técnico que discurre, mayoritariamente, por avenidas anchas», explica Fernando Escartín.

El 29 de abril de 1935, Valladolid acogió la primera meta de la historia de La Vuelta. Aquella etapa inicial de la carrera partió de Madrid y llegó a la ciudad del Pisuerga con victoria del belga Antoine Dignef sobre Mariano Cañardo. Desde entonces, La Vuelta ha llegado otras 35 veces a Valladolid, siendo en nueve ocasiones línea de meta de etapas contrarreloj, dos años después de la última ocasión, en 2023.

ETAPA 18 - JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE VALLADOLID >VALLADOLID. 27.2 km. Contrarreloj individual

Perfil de la etapa 18 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 18 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 18

Estas son las calles por las que pasa la contrarreloj de la etapa 18, con los horarios del primer y último corredor en salir )el último en la general y el primero, respectivamente.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

