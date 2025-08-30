La Vuelta a España llega a Valdezcaray este domingo: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 9 por La Rioja Guía útil de la etapa 9 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el domingo 31 de agosto de 2025

El domingo 31 de agosto la Vuelta a España recorre La Rioja desde Alfaro hasta la estación de esquí de Valdezcaray en la etapa 9, que tiene un final en alto. La montaña se encuentra en la Sierra de la Demanda, en las faldas del Pico San Lorenzo y se trata de un puerto de primera categoría, con 13'2 km de subida a un 5% de porcentaje medio para superar un desnivel positivo de 663 metros. El lunes los ciclistas descansan en Pamplona y la competición se retoma el martes 2 de septiembre con la etapa que parte desde Senda Viva y finaliza en Larra Belagua.

La del domingo «es una etapa larga para cerrar la primera semana de carrera. El perfil llano de la jornada podría favorecer a la fuga para conseguir una renta suficiente para luchar por la victoria. Algún favorito podría probar a sacar pequeñas diferencias en la ascensión final camino a la estación de esquí de Valdezcaray», explica Fernando Escartín.

La ascensión a Valdezcaray se estrenó en La Vuelta en 1988 con una etapa que partió desde Santander. También estuvo presente en las tres ediciones siguientes, con una contrarreloj individual desde el pueblo de Ezcaray que se convirtió en fija en aquellos años. Con algo más de 13 kilómetros, la subida concentra su mayor dureza en la parte inicial y buscará en La Vuelta 25 sucesor al australiano Simon Clarke, último vencedor en esta cima riojana. La de este año será la quinta llegada.

ETAPA 9 - DOMINGO 31 DE AGOSTO ALFARO-ESTACIÓN DE ESQUÍ DE VALDEZCARAY: 195,5 km. Ondulada con final en alto

Perfil de la etapa 9 de la Vuelta a España 2025

Horarios de paso de la etapa 9

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 9 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.