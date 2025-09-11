Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etapa de la Vuelta. LP

La Vuelta a España llega a Salamanca este viernes entre vino y jamón: horario, recorrido y por qué municipios pasa la etapa 19 de Rueda a Guijuelo

Guía útil de la etapa 19 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el viernes 12 de septiembre de 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:48

El viernes 12 de septiembre la Vuelta a España vive una etapa gastronómica que recorre desde Rueda, en Valladolid, a Guijuelo, en Salamanca, y pasará por localidades como Medina del Campo, la capital salmantina, Fuentesaúco o Mozárbez, entre otras. «Etapa llana como antesala de la última jornada de montaña. Será la penúltima oportunidad para los velocistas que tendrán que poner a trabajar a sus equipos para asegurar la llegada al sprint. Si se forma una fuga numerosa podría poner en aprietos al pelotón», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 19 de la Vuelta a España

La etapa 'gastronómica' de La Vuelta 25 comenzará entre los viñedos de Rueda. Los vinos de la D.O. Rueda son conocidos por su frescura y sabor afrutado. Elaborados principalmente con uva Verdejo, ofrecen matices herbales y un ligero amargor que los hace inconfundibles. Un carácter se consigue gracias al clima de la región, que intensifica sus aromas y resalta una acidez refrescante.

Guijuelo dará un nuevo toque de sabor y tradición gastronómica a La Vuelta 25. La DOP Guijuelo, situada por encima de los 1.000 metros de altitud, destaca por su clima frío que favorece una lenta y especial curación de sus jamones. Gracias a esta técnica, se utiliza menos sal, logrando un jamón de sabor suave y único en España.

ETAPA 19 - VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE

Rueda >Guijuelo. 161.9 km. Llana

Perfil de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025

Etapa 19 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 19

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 19 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

