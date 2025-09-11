La Vuelta a España llega a Salamanca este viernes entre vino y jamón: horario, recorrido y por qué municipios pasa la etapa 19 de Rueda a Guijuelo Guía útil de la etapa 19 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el viernes 12 de septiembre de 2025

El viernes 12 de septiembre la Vuelta a España vive una etapa gastronómica que recorre desde Rueda, en Valladolid, a Guijuelo, en Salamanca, y pasará por localidades como Medina del Campo, la capital salmantina, Fuentesaúco o Mozárbez, entre otras. «Etapa llana como antesala de la última jornada de montaña. Será la penúltima oportunidad para los velocistas que tendrán que poner a trabajar a sus equipos para asegurar la llegada al sprint. Si se forma una fuga numerosa podría poner en aprietos al pelotón», explica Fernando Escartín.

La etapa 'gastronómica' de La Vuelta 25 comenzará entre los viñedos de Rueda. Los vinos de la D.O. Rueda son conocidos por su frescura y sabor afrutado. Elaborados principalmente con uva Verdejo, ofrecen matices herbales y un ligero amargor que los hace inconfundibles. Un carácter se consigue gracias al clima de la región, que intensifica sus aromas y resalta una acidez refrescante.

Guijuelo dará un nuevo toque de sabor y tradición gastronómica a La Vuelta 25. La DOP Guijuelo, situada por encima de los 1.000 metros de altitud, destaca por su clima frío que favorece una lenta y especial curación de sus jamones. Gracias a esta técnica, se utiliza menos sal, logrando un jamón de sabor suave y único en España.

ETAPA 19 - VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE Rueda >Guijuelo. 161.9 km. Llana

Perfil de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025

Horarios de paso de la etapa 19

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 19 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

