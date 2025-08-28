La Vuelta a España llega a los Pirineos de Huesca este viernes: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 7 entre Andorra y Cerler Guía útil de la etapa 7 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el viernes 29 de agosto de 2025

El viernes 29 de agosto la Vuelta a España recorre Andorra y finaliza en la provincia de Huesca, después de unir la capital andorrana con Cerler, en los Pirineos de Huesca, tras pasar por Pallerols, Gerri de la Sal, Laspaúles o Benasque. Será una «nueva jornada de montaña. El Coll del Cantó, de primera categoría, servirá para formar la escapada del día antes de afrontar dos puertos de segunda. La llegada en alto será más dura que la jornada anterior, con unos primeros kilómetros hasta el pueblo de Cerler donde la mayor exigencia se concentra en la primera parte de la subida», explica Fernando Escartín.

El Port del Cantó supera 1082 metros de desnivel, con una ascensión de 24'7 km al 4'4%. El final en Cerler es una subida de 12'1 km al 5'8% para superar 707 metros de desnivel.

Hablar de la subida a Cerler es hablar de un clásico de La Vuelta en los noventa. La ascensión debutó como meta en 1987 y estuvo presente en la carrera en cinco ediciones consecutivas, alcanzando las nueve llegadas a sus laderas antes de acabar el siglo. La estación de esquí de Cerler, una de las mejor valoradas de España, cuenta con la pista más larga de la nieve española: nueve kilómetros de descenso desde la parte más alta de la estación hasta Cerler. La Vuelta ha acabado aquí 11 veces.

ETAPA 7 - VIERNES 29 DE AGOSTO ANDORRA LA VELLA >CERLER: 188 km. Montaña

Perfil de la etapa 7 de la Vuelta a España 2025

Horarios de paso de la etapa 7

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 7 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.