La Vuelta a España llega a Navarra este martes: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 10 de Senda Viva a Larra Belagua Guía útil de la etapa 10 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el martes 2 de septiembre de 2025

Nacho Ortega Valencia Domingo, 31 de agosto 2025 | Actualizado 01/09/2025 12:15h. Comenta Compartir

El martes 2 de septiembre la Vuelta a España parte desde el parque de la naturaleza Senda Viva, en Navarra, y finaliza en Larra Belagua. «Navarra volverá a La Vuelta con una jornada sinuosa siempre picando hacia arriba camino de la frontera con Francia. La subida a Larra Belagua, que se estrenó en La Vuelta 23 con Remco Evenepoel dando una exhibición en la escapada, volverá a ser protagonista de la carrera dos años después. Una subida final que decidirá el vencedor de la etapa», explica Fernando Escartín.

La subida a Larra-Belagua se estrenó de manera exitosa en La Vuelta 23 con una exhibición del belga Remco Evenepoel. Se trata de un puerto de 9'4 km al 6'3% con un desnivel positivo de 587 metros.

Directo: sigue en vivo la etapa 10 de la Vuelta a España

El Parque de la Naturaleza Sendaviva, en Navarra, combina naturaleza y aventura junto a las Bardenas Reales. Las instalaciones albergan más de 800 animales, incluyendo especies exóticas de los cinco continentes y permitiendo encuentros cercanos con la fauna más diversa. Además, ofrece atracciones como una gran tirolina y espectáculos de aves rapaces.

ETAPA 10 - MARTES 2 DE SEPTIEMBRE SENDA VIVA-LARRA BELAGUA: 175,3 km. Llano con final en alto

Perfil de la etapa 10 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 10 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 10

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 10 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Temas

La Vuelta a España