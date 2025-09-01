Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Etapa de la Vuelta. LP

La Vuelta a España llega a Navarra este martes: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 10 de Senda Viva a Larra Belagua

Guía útil de la etapa 10 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el martes 2 de septiembre de 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025

El martes 2 de septiembre la Vuelta a España parte desde el parque de la naturaleza Senda Viva, en Navarra, y finaliza en Larra Belagua. «Navarra volverá a La Vuelta con una jornada sinuosa siempre picando hacia arriba camino de la frontera con Francia. La subida a Larra Belagua, que se estrenó en La Vuelta 23 con Remco Evenepoel dando una exhibición en la escapada, volverá a ser protagonista de la carrera dos años después. Una subida final que decidirá el vencedor de la etapa», explica Fernando Escartín.

La subida a Larra-Belagua se estrenó de manera exitosa en La Vuelta 23 con una exhibición del belga Remco Evenepoel. Se trata de un puerto de 9'4 km al 6'3% con un desnivel positivo de 587 metros.

Directo: sigue en vivo la etapa 10 de la Vuelta a España

El Parque de la Naturaleza Sendaviva, en Navarra, combina naturaleza y aventura junto a las Bardenas Reales. Las instalaciones albergan más de 800 animales, incluyendo especies exóticas de los cinco continentes y permitiendo encuentros cercanos con la fauna más diversa. Además, ofrece atracciones como una gran tirolina y espectáculos de aves rapaces.

ETAPA 10 - MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

SENDA VIVA-LARRA BELAGUA: 175,3 km. Llano con final en alto

Perfil de la etapa 10 de la Vuelta a España 2025

Etapa 10 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 10

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 10 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  3. 3

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  4. 4

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica
  7. 7

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  8. 8

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  9. 9 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  10. 10

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Vuelta a España llega a Navarra este martes: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 10 de Senda Viva a Larra Belagua

La Vuelta a España llega a Navarra este martes: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 10 de Senda Viva a Larra Belagua