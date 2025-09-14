Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Etapa de la Vuelta. LP

La Vuelta a España llega a Madrid este domingo: horario, recorrido y las calles por dónde pasa el circuito urbano en la última etapa

Guía útil de la etapa 21 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el domingo 14 de septiembre de 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 10:47

El domingo 14 de septiembre la Vuelta a España termina en Madrid. Es la última etapa, la número 21, la que coronará al campeón de 2025. «Tras la crono que cerró La Vuelta 24, Madrid volverá a acoger la tradicional jornada final en el circuito del centro de la ciudad. Jornada triunfal para el líder y última bala para los hombres rápidos de la carrera», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 21 de la Vuelta a España

La etapa pasará por Alalpardo, Algete, San Sebastien de los Reyes, Alcobendas y Madrid, y recorrerá Montecarmelo, El Pardo, Calle Tapia de Casariego-Puerta Valdemarín, Puerta de San Vicente-Paseo de la Virgen del Puerto, Acceso jardines Campo del Moro, Palacio Real, Plaza de Oriente, Calle Mayor, Carrera de San Jerónimo y desde ahí entrada al circuito en la Plaza Canovas del Castillo. El circuito dará 9 pasos por meta circulando por Plaza Emperador Carlos V, Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, Plaza de Colón, C/ Alcala, Gran Vía, Plaza Callao, Gran Vía, C/Alcala, Paseo del Prado, Plaza Canovas del Castillo, Plaza Emperador Carlos V y Paseo del Prado.

ETAPA 21 - DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Alalpardo >Madrid. 111.6 km. Llana

Perfil de la etapa 21 de la Vuelta a España 2025

Etapa 21 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 21

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 21 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

