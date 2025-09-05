La Vuelta a España llega mañana sábado a La Farrapona: horario, recorrido y por qué municipios pasa la etapa 14 entre Avilés y los Lagos de Somiedo Guía útil de la etapa 14 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el sábado 6 de septiembre de 2025

El sábado 6 de septiembre la Vuelta a España llega a una de sus etapas más importantes con la subida a La Farrapona y la llegada a los Lagos de Somiedo. «Etapa corta y dura en territorio asturiano. Será un día donde la fuga estará formada por ciclistas importantes, buenos escaladores con algo de margen en la general. La subida al Alto de San Lorenzo sumará dureza previa a la ascensión final hacia la Farrapona, donde los favoritos podrán medir sus fuerzas», explica Fernando Escartín.

El Alto de la Farrapona se dio a conocer al gran público ciclista en La Vuelta de 2011. Lo hacía gracias a la dureza de sus rampas y a la belleza de una subida cuya cima marca la frontera asturleonesa. En aquella edición, la ascensión hacia los Lagos de Somiedo compartía protagonismo con el Angliru, que se coronó al día siguiente. En 2025, será la tercera vez que ambas cimas formen dupla en las jornadas asturianas de la carrera.

ETAPA 14 - SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE AVILÉS >LA FARRAPONA. LAGOS DE SOMIEDO. 135.9 km. Montaña

Perfil de la etapa 14 de la Vuelta a España 2025

Horarios de paso de la etapa 14

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 14 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

