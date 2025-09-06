La Vuelta a España llega este domingo a Galicia: horario, recorrido y por qué municipios pasa la etapa 15 entre Vegadeo y Monforte de Lemos (Lugo) Guía útil de la etapa 15 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el domingo 7 de septiembre de 2025

Nacho Ortega Valencia Sábado, 6 de septiembre 2025, 07:36 Comenta Compartir

El domingo 7 de septiembre la Vuelta a España abandona Asturias y entra en terreno de Galicia en la etapa 15 entre Vegadeo y Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, antes de la jornada de descanso del lunes en Pontevedra. «Una jornada de media montaña en la siempre sinuosa Galicia. Terreno muy duro durante todo el día y, aunque los equipos de los sprinters traten de controlar, los escapados o algún valiente que ataque en los kilómetros finales podría tener sus opciones», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 15 de la Vuelta a España

Monforte de Lemos ya sabe lo que es acoger una meta de La Vuelta. Este rincón lucense se estrenó en La Vuelta 21, en una etapa que también partió de la costa occidental asturiana, en Tapia, para adentrarse en la provincia de Lugo. En plena Ribeira Sacra, el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua se erige sobre la localidad de Monforte de Lemos para recibir de nuevo al pelotón de La Vuelta.

ETAPA 15 - DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE A VEIGA/VEGADEO >MONFORTE DE LEMOS. 167.8 km. Media Montaña.

Perfil de la etapa 15 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 15 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 15

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 15 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Temas

La Vuelta a España