La Vuelta a España llega a Cantabria este jueves y finaliza en un pueblo de 10.800 vecinos: horario, recorrido y por qué municipios pasa la etapa 12 entre Laredo y Los Corrales de Buelna Guía útil de la etapa 12 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el jueves 4 de septiembre de 2025

El jueves 4 de septiembre la Vuelta a España parte de Laredo y finaliza en Los Corrales de Buelna, en Cantabria,, después de pasar por los puertos de Alisas y la Collada de Brenes, un puerto de 7 km al 7'9%. «Cantabria volverá a dejarnos una etapa rápida, nerviosa y divertida. La subida a Alisas puede servir para formar la escapada del día y, ya en la parte final, la dura ascensión a Collada de Brenes hará la selección final. Los favoritos deberán estar atentos para no ceder en su cima ya que la parte final hasta la meta será muy rápida.», explica Fernando Escartín.

En el corazón del valle de Buelna, Los Corrales de Buelna, una población de apenas 18.785 vecinos, combina el eco de antiguas culturas con el latido de la industria moderna. La Estela de Barros, testigo de un ancestral culto al sol, y el monasterio de Las Caldas, con sus majestuosos retablos, narran historias de fe y simbolismo. La celebrada fiesta de «La Magosta» une a la comunidad en torno a las castañas.

ETAPA 12 - JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE LAREDO >LOS CORRALES DE BUELNA: 144.9 km. Media Montaña

Perfil de la etapa 12 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 12 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 12

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 12 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

