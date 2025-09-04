La Vuelta a España llega a l'Angliru mañana viernes: horario, recorrido y por qué municipios pasa la etapa 13 en Cantabria y Asturias Guía útil de la etapa 13 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el viernes 5 de septiembre de 2025

Nacho Ortega Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

El viernes 5 de septiembre la Vuelta a España llega a l'Angliru, la mítica cima que puede marcar un antes y un después en la carrera este año. «La etapa más larga de La Vuelta 25. La primera parte irá en paralelo a la costa para adentrarse en Asturias y encontrar la dureza concentrada en el tramo final. La Mozqueta y el Cordal, ambos de primera categoría, serán la antesala de la subida final al durísimo Altu de L'Angliru, de Categoría Especial. Afrontar la Cueña Les Cabres con casi 200 kilómetros en las piernas será una prueba de fuego para los favoritos que, si tienen un mal día, podrían decir adiós a La Vuelta», explica Fernando Escartín.

Directo: sigue en vivo la etapa 13 de la Vuelta a España

Así es el Angliru

Desde su estreno en 1999, la subida al Angliru no ha dejado indiferente a nadie. Un puerto de Categoría Especial con 12'4 kilómetros de subida y un porcentaje medio del 9'7% con un desnivel positivo de 1.200 metros, situado a 1.500 metros de altura.

Sus rampas han exprimido al máximo las capacidades escaladoras de los ciclistas, escribiendo varias páginas en la historia de La Vuelta. El 'Chava' Jiménez fue el primero en plasmar su nombre en la cima asturiana y Alberto Contador consiguió allí, con 10 años de diferencia, su primera y su última victoria en La Vuelta. También ganaron tras superar las rampas de Les Cabanes y Cueña les Cabres tanto Primoz Roglic como Roberto Heras, los ciclistas con más victorias generales en La Vuelta (4).

ETAPA 13 - VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE CABEZÓN DE LA SAL >L'ANGLIRU. 202.7 km. Montaña

Perfil de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025

Ampliar Etapa 13 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 13

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 13 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Ampliar Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

Temas

La Vuelta a España