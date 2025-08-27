Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Un joven sufre quemaduras muy graves en el incendio de un alquería en Carpesa
Etapa de la Vuelta. LP

La Vuelta a España llega a Andorra este jueves: horario, recorrido y por dónde pasa la etapa 6 entre Olot y Pal

Guía útil de la etapa 6 de la Vuelta a España: perfil, recorrido, horario y localidades de paso de los ciclistas el jueves 28 de agosto de 2025

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Miércoles, 27 de agosto 2025, 16:40

El jueves 28 de agosto la Vuelta a España entra en tierras de Andorra en la primera etapa de montaña de la carrera, entre Olot y Pal. Los ciclistas pasarán por localidades como Ripoll, Sant Julià de Loria, La Seu d'Urgell, Escaldes-Emgordany o La Massana antes de llegar a meta.

«Las subidas a Santigosa y Tosses servirán para formar la fuga del día antes de entrar en territorio andorrano y subir la Comella. Se empezará a ver qué equipos están fuertes para controlar la carrera, con una ascensión final hacia Pal que comparte los primeros kilómetros con la subida a Arinsal, donde se impuso Remco Evenepoel en 2023. Podríamos ver las primeras diferencias en montaña entre los favoritos», explica Fernando Escartín.

La Collada de Tosses, en el km. 64, es una subida de 24'3 km al 3'5% con un desnivel positivo de 869 metros. La subida a Pal, en el km. 170, es de 9'6 km. al 6'3%, con un desnivel de 612 metros.

Directo: sigue en vivo la etapa 6 de la Vuelta a España

La ascensión al Sector Pal, en la estación de esquí de Pal-Arinsal, volverá 15 años después a La Vuelta. Hace dos años, La Vuelta 23 ya visitó esta estación, pero situando su meta en la subida al Sector Arinsal, con victoria de Remco Evenepoel. En esta ocasión La Vuelta volverá a una cima ya conocida para terminar junto a las instalaciones que acogen anualmente una prueba de las UCI Mountain Bike World Series y que, además, fueron escenario del Campeonato del Mundo de la modalidad en 2024.

La Vuelta ha llegado cuatro veces a Pal Arinsal Sector Pal.

ETAPA 6 - JUEVES 28 DE AGOSTO

OLOT >PAL: 170,3 km. Montaña

Perfil de la etapa 6 de la Vuelta a España 2025

Etapa 6 de la Vuelta La Vuelta

Horarios de paso de la etapa 6

Estas son todos los municipios y lugares por donde pasa la etapa 6 y el horario aproximado de paso, con los horarios previstos por la organización.

El recorrido de la Vuelta 2025

La Vuelta 25 se compone de 21 etapas y cubrirá una distancia total de 3.138 kilómetros. Desde el 23 de agosto hasta el 14 de septiembre los ciclistas se enfrentan a etapas llanas, de media montaña, de montaña, 2 contrarrelojes individuales y varias etapas en las que puede pasar de todo.

En este 90 aniversario, La Vuelta quiere revivir algunas de las ascensiones que han marcado su historia a lo largo de estas nueve décadas, algunas de ellas casi olvidadas. El Angliru, Pal (Andorra), Cerler, Valdezcaray, Larra-Belagua, el Alto de el Morredero y la Bola del Mundo pondrán a prueba los ciclistas.

Recorrido de la Vuelta en España y Andorra.. La Vuelta

Además, el recorrido dará entre cuatro y seis oportunidades a los sprinters. Dos serán las contrarrelojes en el menú de La Vuelta 25: una por equipos (20 km, etapa 5) alrededor de Figueres, marcando el comienzo de la carrera en suelo ibérico, y una individual (25 km, etapa 18) en Valladolid.

Sin embargo, el destino de La Vuelta 25 podría decidirse también en etapas de media montaña: en Bilbao (etapa 11) con la subida a Pike y un doble ascenso a El Vivero, alentados por la afición vasca; al día siguiente con la Collada de Brenes, un puerto de primera categoría a 23 km de la meta en Los Corrales de Buelna; y en la réplica de la Lieja-Bastoña-Lieja en Galicia, sugerida por Óscar Pereiro.

