Lando Norris, en el GP de Mónaco de este año. Ep
Vuelta

La Vuelta a España 2026 empezará en el circuito de Mónaco de Fórmula 1

Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:49

Comenta

Mónaco será la salida de La Vuelta 2026. Este sábado se ha desvelado, a diez meses de la salida, el trazado de la primera etapa ... de la ronda española el próximo año. la primera etapa tendrá un escenario de lujo, las calles de Mónaco por las que circulas los Fórmula Uno en el GP del principado. Será una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros con salida en la Plaza del Casino.

