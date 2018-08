Vuelta Juan Antonio Flecha: «La Vuelta se decidirá entre las etapas 13 y 17» Juan Antonio Flecha, exciclista. / Eurosport El exciciclista y comentarista de Eurosport analiza la carrera dejando claro que Vicenzo Nibali, Miguel Ángel López y Simon Yates son sus principales favoritos JACOBO CASTRO Madrid Viernes, 24 agosto 2018, 13:00

Otro año más, el mundo del ciclismo dirigirá sus miradas a España con la 73ª edición de la Vuelta, que comenzará este sábado en Málaga. Una carrera que este año se presenta más abierta que nunca, con la ausencia de grandes nombres, como Alberto Contador, retirado el pasado año, o Chris Froome, que no estará tras un exigente Tour de Francia. Una Vuelta a España que se podrá ver en Eurosport que durante el año ha retransmitido más de 2.500 horas de ciclismo en directo repartidas en 2000 días de competición en más de 100 pruebas ciclistas, con las tres grandes vueltas incluidas. El canal, contará con el propio Alberto Contador comandando el equipo de expertos y comentaristas en el que estará Juan Antonio Flecha, ex ciclista, que tiene una visión muy particular de los puntos clave de esta Vuelta a España 2018.

Andorra, quizá muy tarde

Para Juan Antonio Flecha, hay tres etapas claves. «Hay nueve finales en alto, pero los aficionados deben estar muy atentos a las etapas 13, 14 y 15, porque esas van a tener tres puertos finales muy escarpados. Especialmente en la etapa 14, donde hay un pequeño descenso después de una subida de cuatro kilómetros. Es muy peligroso y muy duro también. Durante la Vuelta esos tres días van a ser muy emocionantes», afirma.

En cuanto al resto de la carrera, el comentarista tiene claro que la primera semana «puede ser clave. Creo que la primera semana todo el mundo se va a ver afectado por el calor, ya que la carrera empieza en el sur de España, zona de altas temperaturas. Así que los corredores van a tener que gestionar eso si no quieren comenzar con problemas, porque si te encuentras mal ahí ya no te recuperas. La Vuelta tienes que ponerla en el contexto de que es el final de la temporada y los corredores ya llegan al límite, por lo que tienen que mirar más por su salud que en otras carreras», deja claro.

Cuestionado sobre si las etapas de Andorra, la 19 y la 20, pueden ser claves para conocer al ganador a un día del final, Flecha cree que tendrán poca influencia y que la carrera llegará al Principado ya decidida. «La Vuelta se va a ganar entre las etapas 13 y 17. Las de Andorra creo que son demasiado cortas para romper la carrera, y me parece que todo llegará casi cerrado allí. No es un lugar donde puedas sacar demasiado tiempo, teniendo en cuenta además que vienes de días muy duros de competición y la fatiga pasa factura», asegura.

Dudas con Nairo

Para Flecha, lo bueno de la vuelta es que «está llena de ciclistas que pueden hacerlo bien. No es están Contador o Froome, pero hay gente como Nibali, que tengo ganas de ver como se recupera del Tour de Francia, y que aunque pocos lo ven como favorito, yo creo que puede ganar, porque es muy competitivo», afirma. Sin embargo, el comentarista de Eurosport, la casa del ciclismo, también apuesta por corredores menos laureados que el italiano. «Creo que Miguel Ángel López, que fue tercero en el Giro este año, va a confirmar su buen momento este año. Y como no, Simon Yates, que ha tenido tiempo suficiente para olvidar el Giro y creo que esta carrera va a ser un examen para él. Estos dos ciclistas y Nibali son los tres favoritos en mi opinión», destaca.

Nairo Quintana, ciclista de Movistar. / Efe

Sobre Nairo Quintana, ganador de la carrera en 2016, el exciclista tiene dudas sobre qué rendimiento puede dar en la Vuelta de este año. «Espero en él un nivel parecido al del Tour, donde no pudo llegar al podio. Es un corredor que ha estado bien durante todo el año, pero creo que su pico de forma ya ha pasado. Va a luchar por todo seguro, pero si quiere ganar tiene que mejorar su rendimiento en las etapas de montaña. Creo que hay otros corredores por encima, sobre todo por la cantidad de ataques que suelen realizar en comparación con él», sentencia.

Papel de los españoles

La ausencia de Contador por primera vez en muchos años, podría dejar al público español un poco huérfano de favoritos. Para Juan Antonio Flecha, que no esté el madrileño es muy importante. «Sin duda el mejor ciclista español en esta competición ha sido Alberto y que no esté resta opciones a nuestro país», asegura. Sin embargo el comentarista destaca que esto no quiere decir, ni mucho menos, que «no haya ningún español que pueda ganar».

Flecha espera mucho de De la Cruz en esta carrera, a la que llega como líder del equipo Sky. «De la Cruz es un gran corredor y el año pasado fue líder durante varias etapas. Hay que ver cómo responde a las expectativas, no sólo por ser líder del Sky, si no por ser la esperanza española en esta carrera, porque es el único corredor nacional que se presenta como cabeza de un equipo y tiene que llevar ese peso sobre sus hombros», declara.

También tiene buenas palabras para el eterno Alejandro Valverde, al que destaca como gran ciclista, pero que quizás no llegue a esta carrera en su mejor momento. «Me parece que Valverde, aunque es un gran corredor, tiene difícil la victoria ya que se preparó mucho para el Tour y no sé como llegará a la Vuelta. Todos sabemos como es Valverde, pero no sé si llega a esta carrera en su pico de forma, por lo que no lo veo tantas posibilidades», sentencia.

LAS ETAPAS DE LA VUELTA

- 1º Etapa: 25 de agosto Málaga – Málaga (Contrarreloj individual, 8 kilómetros)

- 2º Etapa: 26 de agosto Marbella – Caminito del Rey (Etapa llana, 163,9 kilómetros)

- 3º Etapa: 27 de agosto Mijas – Alhaurín de la Torre (Etapa de media montaña, 182,5 kilómetros)

- 4ª Etapa: 28 de agosto Vélez-Málaga – Alfacar (Etapa de media montaña, 162 kilómetros)

- 5º Etapa: 29 de agosto Granada – Roquetas de Mar (Etapa de media montaña, 188 kilómetros)

- 6º Etapa: 30 de agosto Huércal-Overa – San Javier (Etapa llana , 153 kilómetros)

- 7º Etapa: 31 de agosto Puerto Lumbreras – Pozo Alcón (Etapa llana, 182 kilómetros)

- 8º Etapa: 1 de septiembre Linares – Almadén (Etapa llana, 195,5 kilómetros)

- 9º Etapa: 2 de septiembre Talavera de la Reina – Estación de esquí de La Covatilla (Etapa de montaña, 195 kilómetros)

- 3 de septiembre Día de descanso

- 10º Etapa: 4 de septiembre Salamanca – Fermoselle (Etapa llana, 172,5 kilómetros)

- 11º Etapa: 5 de septiembre Mombuey – Ribeira Sacra (Etapa de media montaña, 208,8 kilómetros)

- 12º Etapa: 6 de septiembre Mondoñedo – Estaca de Bares (Etapa de media montaña, 177,5 kilómetros)

- 13º Etapa: 7 de septiembre Candás – La Camperona (Etapa de montaña, 175,5 kilómetros)

- 14º Etapa: 8 de septiembre Cistierna – Las Praderas de Nava (Etapa de montaña, 167 kilómetros)

- 15º Etapa: 9 de septiembre Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga (Etapa de montaña, 185,5 kilómetros)

- 10 de septiembre Día de descanso

- 16º Etapa: 11 de septiembre Santillana del Mar – Torrelavega (Contrarreloj individual, 32,7 kilómetros)

- 17º Etapa: 12 de septiembre Guetxo – Oiz (Etapa de media montaña, 166,4 kilómetros)

- 18º Etapa: 13 de septiembre Ejea de los Caballeros – Lérida (Etapa llana, 180,5 kilómetros)

- 19º Etapa: 14 de septiembre Lérida – Andorra (Etapa llana, 157 kilómetros)

- 20º Etapa: 15 de septiembre Escaldes-Engordany – Collado de la Gallina (Etapa de montaña, 105,8 kilómetros)

- 21º Etapa: 16 de septiembre Alcorcón – Madrid (Etapa llana, 112,3 kilómetros)