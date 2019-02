El regreso soñado a Valencia de la Vuelta Ciclista a España 2019 Vuelta Ciclista a España 2017. / LP La provincia acoge las etapas cuatro y cinco de la prueba LOURDES MARTÍ Valencia Martes, 12 febrero 2019, 14:15

Todavía con el eco de las pedaladas de los participantes en la pasada edición de la Volta, el mundo del ciclismo se ha dado cita en Valencia. Este mediodía ha tenido lugar la presentación de las etapas que recorrerán la provincia central de la Comunitat en la Vuelta 2019. Fernando Escartín, director técnico de la prueba y Javier Guillén, director general de Unipublic, han sido los encargados de presentar las jornadas cuarto y cinco de la prueba nacional. El próximo 27 de agosto, la carrera arrancará en Cullera y finalizará en El Puig. El día siguiente, los corredores partirán de l'Eliana y saldrán de la provincia para poner punto final en el Alto Javalambre.

Etapa 4 de la Vuelta a España, con final en El Puig.

Etapa 5, entre l'Eliana y Javalambre.

Los municipios que atravesará en Valencia La etapa 4 de la Vuelta a España se celebrará el martes 27 de agosto, con salida en Cullera. Pasará por localidades como Corbera, Alzira, Almussafes, Alfarp, Real de Montroy, Cheste, Vilamarxant, Bétera, Torres Torres, Puerto d Sagunto y El Puig, donde estará la meta. La etapa 5 se celebra el miércoles 28 de agosto y tendrá la salida en l'Eliana. Pasará por Llíria y Alcublas antes de pasar a la provincia de Castellón y visitar Bejís o Barracas, desde donde entra en Terual y pasará por localidades como Venta del Aire, Olba o Mora de Rubielos. La meta estará situada en Javalambre.

«Es una vuelta muy valenciana, vamos a estar presentes en las tres provincias. No teníamos sólo el reto de volver, sino también el de mejorar. Tengo que apelar al agredicimiento del presidente, la diputación es el eje que nos vertebra a todos. Necesitamos poner de acuerdo a los pueblos y ese liderazgo lo hacen las diputaciones que son las casas de los pueblos. Este año la Vuelta pone en relieve que vamos a estar en dos poblaciones como El Puig y l'Eliana donde nunca hemos estado y regresaremos a Cullera. Nosotros podemos enseñar lo que somos. Diseñamos un recorrido deportivo pero también turístico», ha explicado Guillén. En la puesta de largo se ha hecho referencia a la pasada edición de una prueba que siguieron 189 países de todo el mundo y en el que la audiencia media fue de un millón y medio de espectadores. En este sentido, ha hecho referencia a la repercusión de la cita a nivel mediático: «Somos la segunda carrera más vista del mundo después del Giro. Espero que en mes de agosto tengamos calor, más que el ambiental, que lo tenemos, el humano. Creo que estamos en la provincia que más afición hay al ciclismo. Tenemos aquí a Casero, nos debemos al público. A ese público que gracias al esfuerzo que hacen otros no pagan para ver un espectáculo deportivo. A la gente le gusta que la prueba pase por su pueblo. En términos televisivos destacaría que la primera etapa es íntegramente en la provincia. Son tres horas que enseñas a esos países. Procuramos que a lo largo del acompañamiento deportivo, en las salidas haya fan-zone, en la meta esperamos a los mayores pero también a los juniors, que son niños de 12 y 13 años. Al final lo que queremos es que sea un día festivo y en la fecha en la que es podrá venir más gente. Una vez más gracias por dejarnos hacer lo que hacemos», ha finalizado.

Fernando Escartín ha insistido en la afición que hay en Valencia por el ciclismo y lo que conlleva este deporte: «Estoy casada con una valenciana. Conozco el territorio como la palma de mi mano en Cullera he salido multitud de veces y antes de casarme he entrenado en Port Sa Playa. Además me enseñaron algo que es importante: parar a almorzar… es la región en la que más cicloturismo hay. Estoy relacionado con la guebrantahuesos y donde más licencias ha habido para participar es para corredores de aquí», ha comentado.

«La cuarta etapa me la sé de memoria. Salimos de Cullera, la intención es hacer y enseñar el faro de Cullera, una zona preciosa, salimos. Es la etapa en la que más pueblos pasamos de toda la Vuelta y se recorre el Oronet, esto incita a que equipos como los de Sagan, Gilbert o Valverde pueden intentar desbancar a los sprinters. El día 28 salimos de l'Eliana es la primera prueba de montaña. 41 kilómetros por la provincia de Valencia para marchar hacia Castellón. Es un recorrido atractivo, pasamos por muchísimos pueblos de Valencia para ser una etapa y media», ha reiterado Escartín.