La Vuelta a Camporrobles acoge a los mejores juniors de la Comunitat La localidad celebra una de las pruebas más importantes del calendario ciclista

Camporrobles Viernes, 22 de agosto 2025, 12:42

Camporrobles vivió la XXX Edición de la Vuelta Ciclista, penúltima competición de la Challenge Junior de la Comunitat Valenciana. La organizaciín corrió a cargo del Club Ciclista Camporrobles junto al Ayuntamiento y numerosas asociaciones de la localidad. En esta edición de 2025 un total de 141 corredores, encuadrados en 18 equipos de toda la geografía Nacional, se dieron cita en la salida, un gran pelotón que llenó de colorido esta pequeña población del interior de la provincia de Valencia.

Una carrera de 121 km y 1.200 metros de desnivel acumulado, dividido en un primer circuito urbano donde el pelotón dio tres vueltas al pueblo de manera neutralizada y otros dos circuitos extra urbanos. La primera parte del recorrido extraurbano era casi llana y circulaba por la comarca Utiel-Requena, Territorio Bobal. La segunda parte, más quebrada, discurrió por la Serranía de Cuenca, donde se decidió la carrera.

Como es habitual en estos casos, se vieron dos competiciones diferentes; por un lado, los corredores valencianos y murcianos disputaron las distintas clasificaciones de la Challenge; por otro, los otros equipos del resto del país intentaron ganar esta prestigiosa y veterana competición.

Óscar Morante (líder), Pau Salvador (metas volantes) y Aitor Arlandis (montaña), todos del equipo Ayuso Team-UAE defendieron sus respectivos maillots , atacados por un combativo Cartagena-DqAgro. A pesar de la batalla, los tres consiguieron su objetivo y volvieron a salir como líderes tras finalizar la prueba.

Por lo que respecta a la propia carrera, hubo batalla sin cuartel desde el inicio. En la parte más llana del recorrido, se rodó a un ritmo vertiginoso, disputando las metas volantes de Caudete de las Fuentes y la pequeña tachuela de Caudete.

A partir del segundo paso por La Loberuela, el terreno se quebraba. Este cambio de orografía, junto con una caída en mitad del pelotón, hizo que este se redujera a unos 60 corredores, que disputarán la carrera. Se pasó el puerto de Aliaguilla y en la población de Talayuelas se destacaron 5 corredores que pasaron con unos segundos sobre el pelotón por la meta volante de Garaballa. En el ascenso al puerto del mismo nombre, quedaron en cabeza cuatro corredores que relevaron de manera precisa y llegaron a contar con 1 minuto 30 segundos sobre el pelotón.

Afrontaban destacados la última dificultad montañosa y comenzaron los ataques. Esta falta de entendimiento hizo que el pelotón se acercara peligrosamente. Finalmente, llegaron a meta con apenas 18 segundos sobre el pelotón, quedando el podium como sigue:

1º Clasificado: Eric Igual (Picusa Academy)

2º Clasificado: Sergio Gámez (Kh7 Cycling Team)

3º Clasificado: Salvador Ayala (El Nieto del lobo-Nutriban)

También se celebró la 'pequevuelta' aprovechando el despliegue e infraestructura montada para la XXX edición de la vuelta ciclista Camporrobles. Diferentes carreras por edades donde más de 50 niños y niñas camporruteños y veraneantes de entre 2 y 12 años disfrutaron corriendo con sus bicis por el mismo circuito urbano en el que corren los junior de nuestra vuelta ciclista de Camporrobles.