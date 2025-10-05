Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se dispara este lunes con la nueva tarifa: las ocho horas prohibitivas para usar electrodomésticos
Héctor Álvarez, a la derecha. rfec

El valenciano Héctor Álvarez, bronce en el Europeo sub-23

El de Alfàs del Pi, de sólo 18 años, se luce en la prueba de fondo, en la que se impone el belga Jarno Widar

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 5 de octubre 2025, 20:06

Comenta

Héctor Álvarez sigue demostrando que es una de las grandes esperanzas del ciclismo nacional. El valenciano consiguió este sábado la medalla de bronce en ... la prueba de fondo del Europeo sub-23 de ciclismo que se disputan en Guilherand-Granges (Francia). Se impuso el belga Jarno Widar después de completar un recorrido de 121,1 kilómetros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Siete heridos al chocar dos coches y volcar uno de los vehículos en una rotonda de Malilla, un punto negro de tráfico
  3. 3 Aemet anuncia la llegada inminente de las lluvias a la Comunitat y señala dónde caerán
  4. 4

    Ángela, un calvario que empezó en Tailandia y dura ya un año
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  7. 7 Un grupo de familiares y amigos de un violento ladrón intentan evitar su detención en Paterna
  8. 8

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  9. 9 Absuelto de violar a una joven que se insinuó semidesnuda a tres amigos
  10. 10

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El valenciano Héctor Álvarez, bronce en el Europeo sub-23

El valenciano Héctor Álvarez, bronce en el Europeo sub-23