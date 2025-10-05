El valenciano Héctor Álvarez, bronce en el Europeo sub-23

Héctor Álvarez sigue demostrando que es una de las grandes esperanzas del ciclismo nacional. El valenciano consiguió este sábado la medalla de bronce en ... la prueba de fondo del Europeo sub-23 de ciclismo que se disputan en Guilherand-Granges (Francia). Se impuso el belga Jarno Widar después de completar un recorrido de 121,1 kilómetros.

Héctor Álvarez, nacido hace 18 años en Alfàs del Pi, avanza con paso firme. Con 190 centímetros de estatura y sus 78 kilos de peso, va a arrancar su segunda temporada como profesional con el equipo promesa del Lidl-Trek de Juan Ayuso.

Héctor Álvarez llegó a la meta a sólo 46 segundos de Widar, quien se colgó la medalla de oro con 3h11:58, y a 32 del francés Maxime Decomble, plata, después de un recorrido exigente con tres subidas a Sant Romain de Lerps (7,1 km al 7%) y otras tres a Val d'Enfer (1,6 km al 9,8%).

El valenciano se colgó la medalla de plata en el Europeo júnior disputado el pasado año. Además, a finales de septiembre, se lució en los Mundiales de Ruanda con un noveno puesto en la contrarreloj y una cuarta posición en la prueba de fondo sub-23.