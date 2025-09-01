Ricardo Ten se marcha del Campeonato del Mundo con un oro y una plata El valenciano quedó segundo en C1 después de que se le saliera la cadena en la última curva del circuito

Manuel Campos Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:49 Comenta Compartir

La Selección Española de Ciclismo Paralímpico ha finalizado este domingo el Campeonato del Mundo de Ronse con un balance de siete medallas: tres de oro y cuatro de plata, dos de ellas conseguidas el último día por parte de Joan Sansó y Eloy Teruel en tándem y Ricardo Ten en categoría C1.

La primera medalla caía por la mañana gracias al buen hacer del balear y el murciano en una carrera muy sufrida. Sansó y Teruel fueron los primeros que probaron fortuna, para intentar romper la carrera y eliminar a sus rivales, algo que surtió efecto para quedarse seis tándems en cabeza en las vueltas finales. No obstante, en la última tacaron los italianos Andreoli y Di Felice y a pesar de los intentos de atraparles por parte de los tándems españoles, la ventaja aumentó. Con los italianos con el arcoiris, la segunda plaza iba a ser muy peledada. Sansó y Teruel se colocaron en cabeza en los últimos metros, adelantando al tándem francés y no se movieron en la recta final consiguiendo una extraordinaria medalla de plata. Por su parte, Imanol Arriortua y Fran Rus sufrieron una caída en la última curva que les impidió luchar en el sprint por las medallas, finalizando en sexta posición. Por su parte, Nacho Rodrigo y Óscar Hernández finalizaron en 13 posición en su primera participación en un Mundial.

Con Ricardo Ten en esta carrera la moneda ha caído de cruz, si se puede llamar cruz lograr un subcampeonato del mundo. Una salida de cadena en la última curva del circuito ha privado al valenciano de luchar por el doblete con el francés Thomas Tarou, con quien ha tenido un bonito duelo en el circuito belga. A pesar de ello, la layenda ha dado el cien por cien durante toda la prueba, controlando a sus rivales y mostrando por qué es uno de los mejores del mundo en este deporte. Ten se marcha de Ronse con un oro y una plata. «Lo hemos intentado en la última subida, para intentar dejar de rueda al francés, pero ha sido imposible. Además, en la última curva se me ha salido la cadena y no sé lo que hubiera pasado», comenta Ricardo Ten.

En C2, Luis Arcega y Maurice Eckhard han estado en el grupo de cabeza hasta los últimos metros, donde la carrera se ha roto y finalmente han concluido en unas meritorias sexta y octava plazas, respectivamente. Por su parte en C3, Juan Alberto Jiménez ha estado cerca de la lucha por las medallas y ha finalizado en séptima posición a 17 segundos del ganador Graham. En C2, Verónica Rodríguez ha ocupado también la séptima posición en su primer Mundial.

En el Team Relay, la selección española con Sergio Garrote, Luis Miguel García-Marquina y David Mouriz ha acabado en sexta posición tras sufrir este último una volcada en la segunda posta.

Temas

El Mundo