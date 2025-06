El CD Metaesport Riba-roja de Túria recupera el título en el Campeonato de España de Carreras de Montaña

R. D. Valencia Miércoles, 11 de junio 2025, 17:17 Comenta Compartir

Durante el pasado fin de semana el CD Metaesport estuvo presente en el Campeonato de España de Carreras de Montaña, disputado en Canfranc. Un campeonato donde el equipo de Riba-roja de Túria periódicamente coloca uno de sus objetivos de club. En esta ocasión presentaba dos equipos absolutos bastante competitivos, entre otros motivos, porque el calendario federativo permitía la inclusión en el equipo de atletas que se manejan bien en varias disciplinas. El objetivo por escuadras estaba definido, pero no por ello menos ambicioso: alcanzar el pódium en chicas y conseguir acercarse al Top 5 en categoría masculina.

A las 9:00 de la mañana se dio la salida masculina que no empezó bien para el club valenciano, puesto que Miguel se daba la vuelta antes del segundo kilómetro condicionado por un constipado previo que no fue capaz de superar. Además, Alejandro Sanvalero sufrió un leve esguince antes del ecuador de la prueba que le impidió continuar en competición. Los otros dos componentes cuajaron una buena actuación entrando en el Top 20 de la general, pero no fue suficiente para completar el equipo, puesto que la clasificación se establece con la suma de los tiempos de los 3 primeros corredores entrados en meta. Óscar Bou fue el mejor representante del CD Metaesport (18º) seguido de cerca por Pedro de la Torre (19º).

Dos horas más tarde, sonó el pistoletazo de salida de la prueba femenina en la estación de Canfranc. Durante toda la prueba se mantuvo una constante. Tanto Paula como Laura se mostraban en la parte de cabeza, mientras que Natalia y Vanessa planteaban una carrera más en progresión para cerrar el equipo. Finalmente, un poco más atrás, viajaba Rocío, quien tuvo algunos problemas físicos que limitaron su rendimiento.

En meta, Paula fue la mejor representante valenciana (8ª). Una de las especialistas del equipo, que tenía marcado el objetivo y que se mostró muy combativa en todos los escenarios.

Detrás de Paula entró Laura (11ª) que, viendo que las primeras posiciones eran inviables, precisamente por falta de especificidad de entrenamiento, antepuso su integridad física y se puso el mono de trabajo para sumar en la clasificación por equipos.

Natalia Bermudez (19ª), al igual que Vanessa Romero (23ª) hicieron un tramo final de carrera muy rápido lo que le sirvió a Natalia para cerrar la clasificación por equipos, si bien para Vanessa no fue suficiente para terminar con un mejor sabor de boca.

En la 39ª posición entró Rocio Campanini, que seguro que tendrá oportunidades de revertir este resultado.

Con este resultado, el equipo femenino del CD Metaesport se proclamó Campeón de España Absoluto y, en su corta trayectoria, suma ya su sexto pódium nacional en esta disciplina atlética.