María José Silvestre entra en el libro de los Récords Guinness con 10 registros en gravel Silvestre se convierte en la mujer más rápida y que más distancia ha recorrido en 24 horas dentro de su grupo de edad, que es el de 50 a 59 años

María José Silvestre Garrigós, ciclista de ultrafondo de Bocairent, ha entrado oficialmente en el libro de los Récords Guinness con 10 marcas que hasta ahora nadie había logrado. La valenciana consiguió el pasado 24 y 25 de mayo hasta 10 nuevos registros de tiempo y distancia en su reto de las 24 horas con bicicleta de gravel.

El World Record Guinness ha oficializado y entregado a María José Silvestre, de 59 años, los 10 récords que estableció el pasado mes de mayo certificados por la WUCA (World Ultracycling Association) en las categorías de tiempo y distancia durante su gesta de 24 horas realizada en el circuito de grava de 1407,854 metros -Els Olms Gravel- en Bocairent.

El Record Guinness establece, según el certificado oficial emitido por el vicepresidente de WUCA Records, Larry Oslund, que Silvestre es la mujer más rápida y que más distancia ha recorrido en 24 horas, en su grupo de edad de 50-59 años, en diferentes distancias.

Así, el Record Guinness de Silvestre la sitúa como la mujer con más distancia recorrida en bicicleta de gravel en 24 horas, con 502,61km; en 12 horas, con 275,95km; y en 6 horas, con 143,13km; así como las plusmarcas de récord en tiempo en gravel de 500km en 23:52:22,100, de 300km en 13:09:16,94 , de 200km en 08:32:42,90 y de 100km en 04:09:13,41. Asimismo, incluye como récords el de 300 millas en 23:04:33,37 (13,00 millas por hora), en 200 millas en 14:36:08.23 (13,70 mph), y en 100 millas en 06:47:10.79 (14,74 mph).

Con motivo de esta gesta y de las que la preceden , Silvestre se ha convertido en la única ciclista de nuestro país (hombre o mujer) en ganar las 24 horas de Le Mans en solitario (2019). Durante la pandemia se proclamó subcampeona del mundo de 24 horas en rodillo, y posteriormente venció en dos ocasiones en el circuito de Paul Ricard, además de lograr una tercera posición en el exigente trazado alemán de Nürburgring.

En reconocimiento a su trayectoria, el Pleno del Ayuntamiento de Bocairent celebró el pasado mes de septiembre una sesión en la que acordó otorgarle la Medalla de Oro de la ciudad. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 5 de diciembre.

