El Israel-Premier Tech también se queda sin Giro de Lombardía

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 9 de octubre 2025, 13:41

El Israel-Premier Tech tampoco competirá en el Giro de Lombardia, la última carrera de la temporada 2025. Este jueves se ha hecho oficial la relación de los participantes inscritos para la 'Clásica de las Hojas Muertas', y el equipo israelí no aparece en ese listado.

El equipo, muy señalado durante la última Vuelta a España en protesta por la masacre en Gaza, tampoco pudo participar el pasado sábado en el Giro dell'Emilia, después de que la organización decidiera que no estarían incluidos para evitar posibles altercados e incidentes como los ocurridos en Bilbao o en Madrid.

Se desconoce todavía el motivo de esta ausencia del equipo Israel-Premier Tech, ya que no se sabe si esta decisión ha sido propia del equipo o si es debido a la organización para evitar conflictos en la última carrera de la temporada.

Esta decisión llega después de que el lunes, el Israel-Premier Tech cediera a las presiones recibidas en las últimas semanas, dejando de lucir el nombre de Israel el año que viene. Además, el magnate propietario de la escuadra y amigo de Benjamin Netanyahu, Sylvan Adams, va a dar un paso atrás en su implicación diaria y dejará de hablar en nombre del equipo para centrarse en su papel como presidente del Congreso Judío Mundial.