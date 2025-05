Juan Ayuso, un valenciano a la conquista del Giro

Moisés Rodríguez Valencia Martes, 6 de mayo 2025, 17:26 Comenta Compartir

Llegó la hora para Juan Ayuso. Al valenciano, nacido en Barcelona pero criado en Xàbia, se le espera desde hace años. A él y a Carlos Rodríguez se les consideraba las grandes perlas del ciclismo español. Tras una participación en el Tour y dos en la Vuelta a España, Ayuso va a completar el círculo al debutar en el Giro… pero lo hará como uno de los favoritos, aunque él lo niegue: «El equipo es muy fuerte, somos el más fuerte de la carrera y evidentemente aspiramos a lo máximo, que es ganar… pero como ya he dicho muchas veces, para mí el favorito es Roglic porque ya ha ganado la carrera en 2023 y no sé cuantas Vueltas a España. Es uno de los mejores corredores del mundo, entonces creo que la presión cae sobre el». Pero no. El UAE va con un auténtico equipazo, el mejor sin duda de la carrera que arranca este sábado en Albania y que concluirá el 1 de junio.

Ayuso no quiere el papel de favorito pero sí admite que saldrá a la carretera con el objetivo de lucir la maglia rosa tres semanas después en Roma. Atrás habrán quedado dos etapas contrarreloj y ascensiones míticas en Italia como Mortirolo, Finestre, Sestriere y Monte Grappa. Terreno más que suficiente para que el de Xàbia se convierta en el tercer español en ganar el Giro (lo hicieron dos veces tanto Miguel Indurain como Alberto Contador), y el primer valenciano: Quique Gutiérrez se subió al segundo puesto del podio en 2006.

«Estoy con mucha ilusión. Es la única gran vuelta que no he corrido. Es especial porque a la vez que es el gran objetivo de la temporada es un momento bonito porque es una carrera que voy a descubrir y todo va a ser nuevo», ha afirmado en las últimas horas Juan Ayuso, después de que se haya dado a conocer el equipo con el que competirá el UAE. Y desde luego, es una especie de Dream Team que, si no hay ningún contratiempo, debe ganar la carrera.

Juan Ayuso es uno de los líderes, pero la carretera le pondrá en su sitio, especialmente con respecto a Adam Yates. El resto de la escuadra, si no hay contratiempos de lúltima hora lo completan Igor Arrieta, Filippo Baroncini, Isaac del Toro, Rafal Majka, Brandon McNulty (ganador de la Volta a la Comunitat de 2024) y Jay Vine.

Juan está en gran forma, Yates ha mejorado mucho, Majka está corriendo muy bien… todo el equipo está rindiendo y las perspectivas son prometedoras«, avisa Joxean Fernández 'Matxín', el jefe del equipo y el hombre que apostó por Juan Ayuso. Al valenciano le llega la hora de cerrar el círculo también en Italia, donde ya ganó el Giro sub-23 cuando todos lo catalogaban de sorpresa. Y allí también ha demostrado este año que se ha convertido en realidad. «Era el mayor objetivo de la primera parte de la temporada y estoy contento de poder ganarla. En 2024 ya me gustó cuando quedé segundo y hubo un corredor bastante más fuerte. Conseguir el primer objetivo de la temporada pues eso da mucha confianza para lo que viene, que es el Giro, avisa un ciclista que también se ha adjudicado en este arranque de 2025 la Itzulia, el Trofeo Laigueglia y la Faun Drome Classic,

Pero la Tirreno Adriático, el tridente de Neptuno que le acredita como vencedor de la Carrera de los Dos Mares, ha disparado la confianza de Juan Ayuso. «Este es el año que más confianza he tenido en mí mismo y eso da la tranquilidad, hace que todo salga más fluido», asegura. Ahora ha pasado unos días en Sierra Nevada entrenándose con el resto del equipo, acumulando horas y con la mirada ya puesta en el Giro. Ha llegado el momento de que una de las perlas del ciclismo español brille y suceda a Ángel Casero como último valenciano ganador de una gran vuelta. Tiene todos los mimbres, pero la carretera pondrá a cada uno en su lugar.