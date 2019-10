«Mi corazón ha crecido con la bici» Felipe Orts explica porqué es uno de los mejores del mundo del ciclocrós a pesar de no haber antecedentes. «Dentro de España soy raro y dentro de Europa todavía más», dice el valenciano CAYETANO ROS Jueves, 17 octubre 2019, 23:53

Felipe Orts llega con hambre del entrenamiento: un arroz de coliflor y bacalao antes de un entrecot de ternera. Los corredores de ciclocrós no están tan flacos como los de ruta. La gente toma el sol en las playas de La Vila Joiosa, mucha gente, a mediados de octubre. El vigente campeón de España ya es uno de los mejores del mundo surgiendo casi de la nada: sin precedentes en la especialidad.

-¿Por qué es un 'rara avis'?

-Respuesta. Que un español esté delante en ciclocrós ya es raro, pero si ha habido alguno, ha sido vasco. Dentro de España ya soy raro, y dentro de Europa, todavía más (los mejores especialistas proceden de los Países Bajos).

-¿De dónde surge?

-Mis padres tienen una droguería aquí en La Vila, nada que ver con el deporte. Me apunté a una escuela de ciclismo a los seis años y nunca me planteé ser profesional. Corría por gusto: o voy a la universidad, o hago bici u oposito para bombero. Probé tres años mientras preparaba oposiciones para bombero, me fue bien y demostré que podía ser profesional.

¿La técnica a qué edad se aprende?

-Me ha ayudado mucho el haber hecho de todo: carretera, 'mountain bike', trial, moto, vas jugando en la confianza y en la habilidad. Mi punto fuerte es la técnica. Siempre he disfrutado mucho. Me he criado en casa de mi abuela: detrás teníamos el bancal y cada día hacíamos saltos. Volvíamos a casa llenos de sangre. Así es como se aprende. Hay gente que quiere limitar eso, pero que un niño se caiga 'un bac' en la bici no pasa nada. Eso hace aprendas y disfrutes de lo que haces.

-¿Su punto débil?

-Siempre la fuerza, he mejorado mucho con gimnasio y series. Me va mejor que el circuito esté seco, pero cuando llueve y empieza a secarse, se hace la pasta, y me cuesta.

-¿Cómo son los circuitos?

-De 2,5 kilómetros a 3,5 y una hora de carrera. Cada organizador hace lo que quiere dentro de un reglamento. Yo, por ejemplo, hice aquí, en La Vila Joiosa, la semana pasada, un circuito muy técnico: metí arena, escaleras que te obligan a bajar de la bici..., pero en el País Vasco son casi todo rectas. Amézaga es durísimo: una ladera que vas y vuelves.

-¿Tiene unas condiciones innatas?

-No creo. Cada año he ido mejorando un puntito porque cada año tengo más ganas de bici. Todos los objetivos los he cumplido. No me cuesta nada ir a entrenar ni irme fuera el fin de semana.

-¿Y el físico?

-Tengo buenas condiciones, pero nada extraordinario. Lo mejor es que llego al final de año fresco, fresco. Mi corazón es más grande de lo normal, ha crecido con la bici. He tenido problemas con los médicos: me hicieron pruebas en verano 2016 y me mandaron parar dos meses. La mejor cardióloga deportiva de España dijo que tenía así el corazón hipertrofiado por el deporte, pero que podía seguir practicándolo. Igual que una persona en el gimnasio tiene los brazos hipertrofiados, yo el corazón. Trabaja más de la cuenta.

-¿Tiene que ver con Miguel Indurain y sus 30 pulsaciones?

-Eso era un mito, un deportista tiene pulsaciones bajas porque el cuerpo funciona muy bien, pero 30 es imposible.

-¿Lo mejor y lo peor de su oficio?

-Lo que más me gusta: cuando hago algo bien, se alegra muchísima gente (en una persona normal, solo se alegra el jefe); y lo peor: cuando hago algo mal, también lo critica mucha gente.

-¿Cuántas bicis tiene?

-En casa siempre tres: ciclocrós, carretera y mountain bike. En Europa, ahora en Suiza, tengo una caravana con tres bicis, además de ropa, zapatos...; y otras tres aquí en casa para competir en España, con otra caravana

-¿Cuántas ha roto?

-Muchas, llevo toda la vida rompiendo bicis. Los mecánicos, Iñaki y Andrés, se pegan una paliza. Puedes cambiarla hasta 10 veces en una carrera: dejas la bicis a los mecánicos para que la limpien del barro; y cuando vuelves a pasar, dejas la sucia y recoges la limpia. Está muy guai de ver. Si hay mucho barro, no se podría acabar una carrera con la misma bici. Se rompería.

-¿Cómo es una bicicleta de ciclocrós?

-A la vista, como una de carretera. Después te vas fijando, el puente es más ancho, las ruedas son más anchas y tienen taco.

-¿Cuánto cuesta?

-Unos 7.000 euros. Nos las pone BH, el patrocinador.

-¿Cómo ve el dopaje tecnológico?

-Yo estaba en el Mundial que encontraron el motor en la bici, en el Mundial de Zolder 2016: una chica belga sub 23, dentro del tubo que sube de la biela, era como un taladro. Solo con que te ayude un poquito, es una barbaridad. Es el único que han encontrado. Desde entonces vienen con una tablet para medir la frecuencia para ver si tiene motor.

-¿Qué opina del récord de maratón de Kipchoge?

-Lo de las liebres no debería ser legal, hacían unos pocos kilómetros y se apartaban, no eran liebres normales.

-¿El ciclocrós está tan afectado por el dopaje como el ciclismo en ruta?

-Hay pocos afectados porque los que dan positivo por EPO son sobre todo amateurs. Es una sustancia muy controlada. Yo tengo el pasaporte biológico y todos los días debo estar localizado. Pueden venir a mi casa. El anabolizante también es muy fácil de descubrir. La holandesa Denis Betzema, por ejemplo, apareció de la nada y se le descubrió en seguida.

-¿Su mayor hazaña?

-El subcampeonato del mundo sub 23 de Bieles 2017 (Luxemburgo), el tercer podio español de la historia. Justo ese día fue todo bien en un año con muchos problemas de caídas y averías. Había hielo, barro, iba muy tranquilo y fui pasando gente. Las últimas vueltas fueron de locos: mejor tiempo que el primero (Joris Nieuwenhuis). La carrera perfecta.

-¿Cómo se financia?

-El equipo, Teika UCI Team, me paga todo lo que necesito y además un sueldo, una nómina. En las carreras de Bélgica nos contratan por correr, según el nivel que tengas. Y también premios.

-¿Y subvenciones públicas?

-Cero. Al no ser deporte olímpico, cuesta más. Un año tuve ayuda del ayuntamiento de La Vila, pero me costó más lo que peleé para que me lo dieran... Lo máximo que me ha ayudado es para hacer la carrera de la semana pasada. Es mi tercer año de profesional. Hasta que no he podido tener mecánicos profesionales, mi padre era mi mecánico.

-¿Cuánto ha pagado de IRPF?

-Ni idea, pasemos por mi casa y pregunta a mi padre: a ver si hace como el de Messi o el de Neymar y nos encierran a todos.

-¿Qué ciudades del mundo le gustan?

-Praga y Tokio. Japón me gustó muchísimo: la gente es muy hospitalaria. En Bélgica, al contrario, nadie quiere saber nada, cada uno va a la suya. En Tokio, teníamos a dos tíos todos los días para ver qué necesitábamos. Y los premios son muy buenos. En Bélgica, eso sí, pueden ir a ver las carreras hasta 120.000 personas. En enero en Pontevedra, cuando fui campeón de España, habría unas 5.000.

-¿Qué sabe de Miguel Indurain?

-No lo vi correr. He corrido en carretera con su hijo, en el Caja Rural amateur, pero se lo ha dejado: no era como él, sí se parecía físicamente, pero nunca ha sido buen corredor.

-¿Le gustaría probar en una Vuelta a España?

-Me haría mucha ilusión, pero no quiero sacrificar el ciclocrós. Tengo mejores condiciones económicas que muchos ciclistas de carretera, que están por ahí por el mundo pasando hambre; yo quiero vivir de esto.

-¿Y cuál es el plan b?

-Si va como hasta ahora, hasta retirarme por edad, a los 35, tendré un nombre para encontrar una faena en cualquier empresa del mundo de la bici. O bien, tener un montoncito para estar dos años preparándome para las oposiciones de bombero.

-¿Por qué es del Valencia CF?

-Desde la Copa del Rey de Koeman que casi baja a Segunda. Me gusta ir un par de veces al año a Mestalla. Villa, Silva, Mata y Pablo Hernández formaban un equipazo. El año antes vinieron aquí a La Vila a inaugurar el campo.

-¿A qué deportista admira más?

-A Fernando Alonso, por las dos F1 seguidas, 2005 y 2006, pero ahora me gustan más las motos.

-¿Cuál es su ocio?

-Son otros deportes. He ido mucho a esquiar. Y las motos: tengo un R-6, una de trial y una pit bike. También el trial en bici.

-¿Qué escucha?

-Rock en valenciano es lo que más escucho: La Gossa Sorda, Obrint Pas, La Raíz, Txarango, Zoo...

-¿Liga mucho?

-He estado siete años con la novia, lo hemos dejado... Hay aficionados que me piden autógrafos, pero 'groupies' no mucho...