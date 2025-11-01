El brutal arranque de temporada de Doncic deja alucinada a la NBA

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:54 Comenta Compartir

Luka Doncic sigue haciendo historia en la NBA. Tras perderse los tres últimos duelos de los Lakers por un esguince en un dedo de la mano izquierda y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda, el esloveno ha vuelto tal y como se fue. Regresó ante los Grizzlies para firmar una nueva actuación estelar que le permite seguir batiendo récords y colocarse a la misma altura que leyendas como Wilt Chamberlain, Kobe Bryant o Michael Jordan.

La inactividad no le pasó factura a Doncic, que impuso su dominio en Memphis para liderar el triunfo de su equipo con otra actuación que pasará a los libros de historia de la NBA. El esloveno volvió a mostrar su habitual hoja de servicios para lograr 44 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias en 39 minutos.

Con esta exhibición, Doncic volvió a escribir su nombre en otra página de la historia de la NBA al convertirse en el segundo jugador de la liga que anota más de 40 puntos en los tres primeros partidos de la temporada, tras haberlo hecho ante los Warriors con 43 y frente a los Wolves con 49.

De esta manera, se coloca a la altura de Chamberlain, que era el único jugador que había logrado unos números de este calibre. Eso sí, han tenido que pasar 63 años hasta que alguien ha conseguido igualar dicho registro. La leyenda estadounidense lo consiguió en dos ocasiones distintas en su época: en la 1961-62 (cinco partidos) y en la siguiente, en la 1962-63 (siete).

Supera a Jordan

Pero esta no es la única marca que ha conseguido pulverizar Doncic con su último recital en Memphis. Con los 44 puntos anotados y sumados a los conseguidos en los dos primeros encuentros de temporada, el esloveno se convirtió en el segundo jugador de la historia que más puntos ha firmado en los tres primeros partidos de un curso, con 136. De esta manera, superó a Jordan, que anotó 125 en 1986-87, quedándose solo por detrás de Chamberlain, que consiguió 152.

Además, por si todo esto fuera poco, al promediar 45,3 puntos en este comienzo de temporada, Doncic se convirtió en el primer jugador de los Lakers en 18 años, desde que lo hiciera Kobe en 2007, que consigue promediar 45 puntos o más en cualquier lapso de tres partidos. Una variedad de récords con los que el exmadridista se sigue haciendo un hueco en las hojas del libro de historia de la mejor liga de baloncesto del mundo.