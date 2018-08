Baloncesto España prepara el Mundial de Tenerife en la Fonteta La capitana de la selección, Laia Palau, junto a Silvia Domínguez. / EFE La selección de Lucas Mondelo se enfrentará en Valencia a Francia y Bélgica JUAN CARLOS VILLENA Valencia Jueves, 23 agosto 2018, 14:18

La selección femenina de baloncesto ya está en Valencia para preparar el Mundial de Tenerife, que se disputará del 22 al 30 de septiembre, donde se ejercitará durante diez días en L'Alqueria del Basket. Esta mañana se ha presentado el torneo que enfrentará a España frente a Francia y Bélgica en la Fonteta, los próximos 31 de agosto y 1 de septiembre, donde los abonados del Valencia Basket tendrán un 50% de descuento en las entradas. La puesta de largo de la cita ha contado con la presencia del presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, el seleccionador nacional, Lucas Mondelo, la capitana Laia Palau y el consejero delegado del Valencia Basket, Paco Raga.

El director general de la entidad valenciana ha destacado la apuesta del club por el baloncesto femenino, refrendada por la llegada del torneo preparatorio previo al Mundial: «Con la respuesta del abono combinado el Valencia Basket ha demostrado que quiere baloncesto femenino y el torneo es una nueva oportunidad. El Valencia Basket está totalmente comprometido con el baloncesto femenino y estamos seguros de que el torneo será un éxito».

Jorgr Garbajosa ha recogido el guante y ha valorado esa apuesta por el baloncesto femenino en la Fonteta vista desde la FEB: «Hacer la preparación en L'Alqueria, hacer esta concentración tan especial en una instalación así es un orgullo y un honor. Amplía la excelente relación entre el Valencia Basket y la FEB». A su lado, Laia Palau asentía. No en vano, la Fonteta fue para ella su casa durante muchos años. La capitana de la selección no ha escondido su felicidad por volver a competir en Valencia: «Personalmente estar aquí es una ilusión máxima porque desde que me fui no he vuelto. Han cambiado las cosas para bien, L'Alqueria es una maravilla para cualquier profesional y para cualquiera que quiera al baloncesto».