En juego este fin de semana la primera Copa de baloncesto de la temporada CB Castellón, Dormitienda Escolapias, CBM Benifaió Alvinox y Sofati Lucentum Alicante se presentarán por todo lo alto en el Pavelló Ausiàs March de Pego

Gracias al acuerdo alcanzado entre la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV), el Ayuntamiento de Pego y el Club Bàsquet Pego, se disputará este fin de semana la Copa Junior Femenino Preferente en la localidad alicantina de Pego, un municipio que apuesta fuerte por el baloncesto.

Todo en juego

Los cuatro equipos llegan imbatidos a esta primera cita clave de la temporada. Es un hecho que no se da muchas veces y que evidencia la fortaleza con la que llegan a una competición en la que no sólo está en juego el trofeo de campeón, sino que también se mira hacia arriba, hacia la categoría Autonómica.

El vencedor, además de proclamarse campeón de la competición, ascenderá a Nivel Autonómico para la siguiente temporada siempre que, a la finalización de la competición en su grupo, ocupe una de las plazas que dan derecho a participar en los Cuartos de Final del Campeonato Preferente.

Como y cuando ver los partidos

La Copa se emitirá en directo a través de EsportViu (la nueva plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV con la retransmisión de InGame Producciones, partner audiovisual de la FBCV. Puedes acceder a las estadísticas completas de todos los partidos de la Copa descargando la App Oficial FBCV.

Estos son los emparejamientos en el camino al título.

Sábado 6 de diciembre

17:00 h. Semifinal 1: Sofati Lucentum Alicante – CB Castellón

19:00 h. Semifinal 2: Dormitienda Escolapias – CBM Benifaió Alvinox

Domingo 7 de diciembre

12:00 h. Final.