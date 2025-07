La Federación da la razón al equipo valenciano de baloncesto adaptado que denunció la alineación de extranjeros sin visado

R. D. Miércoles, 30 de julio 2025, 19:27 Comenta Compartir

El cisma en el baloncesto adaptado español al fin se ha resuelto. El equipo valenciano que exigía conocer si sus rivales habían alineado jugadores extranjeros sin visado ya conoce la resolución de los órganos competentes. La Asociación Deporte Inclusivo de Valencia (ADIV) reconoce el trabajo metódico realizado por los órganos jurídicos de la Federación Española de de Deportes para personas con Discapacidad física (FEDDF). El máximo representante de esta modalidad del deporte de la canasta en la provincia de Valencia ha vivido un año en el que le ha tocado vivir de todo, desde la ilusión de iniciar un proyecto transformador de vidas para personas de otros países con discapacidad a través de la formación e inserción en el mercado laboral, hasta verse golpeado por la dana, o ver cómo tras la tragedia del 29 de octubre estas personas decidieron abandonar sus estudios y fichar por otros clubes.

Esta situación llevo a el club valenciano a pedir a los órganos competentes de la FEDDF las pertinentes pesquisas para conocer, si como se intuía por parte ADIV, estas personas carecían de permiso en regla ya que habían abandonado sus estudios. Esto llevo a la FEDDF a realizar un minucioso trabajo, por lo que el tiempo de respuesta se dilato. Los fallos de los Comités Pertinentes de la FEDDF dan la razón a ADIV en cuanto a que estas personas habían perdido su visado, por lo que desde los órganos jurídicos de la FEDDF decidieron sancionar con faltas muy graves a los equipos Miarco Petraher BSR de Valencia y Adein Tenerife Fundación CB Canarias. Mientras a los jugadores, la sanción ha sido de 2 años de inhabilitación a uno y de 3 años a el otro jugador. Además, la sanción económica correspondiente para los Clubes ha llevado acompañado una sanción de pérdidas de puntos en la clasificación, que en el caso del conjunto tinerfeño ha supuesto que no hayan podido ascender a Superliga de BSR España, haciéndolo en su lugar el Real Betis-Vista Azul de Dos Hermanas.

«La valoración nunca puede ser positiva, aunque se nos de la razón, ya que hemos vividos momentos muy negativos, tristes y tremendamente injustos para nuestro proyecto que como siempre decidimos antepone lo social a lo deportivo», señala Víctor Carnero, presidente de ADIV, que recalca: «Hemos tenido momentos de bajón anímico debido a la dilación del proceso, junto con la carga emocional que llevamos a lo largo de la temporada, por lo complejo de la situación a nivel de análisis jurídico para los órganos federativos, que nos han podido llevar a hacer alguna declaración que quizás podía generar alguna duda sobre quien debía juzgar esta situación, pero desde aquí aclarar que esa no era nuestra intención y que siempre hemos confiando y hemos estado seguros de que los órganos jurídicos de la federación estaban estudiando y trabajando en esta cuestión».

A su vez, el directivo de ADIV, realiza la siguiente reflexión:«En ADIV estamos tremendamente apenados por que uno de los clubes sancionados sea de nuestra misma provincia, por lo que este medio me sirva de altavoz para tender la mano y tener una relación lo más cordial posible, a pesar de lo ocurrido esta temporada. Y máxime en una provincia como la nuestra donde tenemos hueco, no solamente para ambos proyectos, si no que, por extensión y población podrían y deberían salir nuevos proyectos de Baloncesto en Silla de Ruedas, ya que es un deporte apasionante que engancha a todos aquellos que lo prueban, con y sin discapacidad, y especialmente a los más jóvenes»