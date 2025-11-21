Arranca el Torneo Nacional de baloncesto de la categoría cadete femenina, celebrado en Genovés Valencia Basket, Joventut de Badalona, Estudiantes de Madrid y el club anfitrión serán los equipos participantes a partir de hoy a las 17:30

Este viernes empieza el Torneo Nacional Cadete Femenino de Baloncesto del Genovés, un hito que marcará la historia del club. A las 17.30, cuando el balón se lance al aire, el C.B. Genovés volverá a dar un paso adelante para conseguir un club más justo. Un torneo que quiere convertirse en un referente en el baloncesto de formación a nivel estatal. Después del historial de torneos que se han llevado a cabo en este pueblo y de la participación de los mejores equipos de la categoría, el listón se presenta muy alto.

Un partido como el Joventut Badalona - València Basket abrirá el Torneo Nacional Cadete Femenino de Baloncesto. Dos equipos que dan inicio a una competición y al preámbulo del debut local de las jugadoras del C.B. Genovés y el Estudiantes de Madrid.

Nos encontramos en una oportunidad que ofrece el baloncesto para conseguir una sociedad más justa, y las protagonistas son las jugadoras de los cuatro equipos. Joventut, València BC, Estudiantes Madrid y el C.B. Genovés muestran un mensaje importante con una lectura educativa muy potente. El deporte es una herramienta para educar y además divierte. Una de las jugadoras del equipo que va a participar en el torneo, Edurne Tortosa comentaba que «El baloncesto es una poderosa herramienta de transformación de la sociedad y en el C.B. Genovés somos conscientes del papel relevante que jugamos también en la lucha por la igualdad de género. Con el deporte podemos ser referentes para quitar actitudes y estereotipos que van en contra del que pretende ser el C.B. Genovés». En esta misma línea, el entrenador del equipo júnior femenino del propio club, David Marín, en las horas previas reflexionaba sobre que significa el torneo del Genovés: «Queremos un torneo que despierte una imagen que va más allá del propio deporte. La visión del baloncesto que queremos promover es aquella que lo considera como un instrumento de educación en valores, un espacio de socialización y convivencia que haga que las personas sean más éticas, solidarias, justas y responsables. Nos sentimos con la responsabilidad de ofrecer un club igualitario, el torneo nos proporciona un espejo a la sociedad, y más con actores tan importantes como el Joventut, Estudiantes y nuestro CB Genovés. Tenemos que se referentes»

Un fin de semana de deporte y un fin de semana que hablará en femenino, pero sobre todo uno para disfrutar de una gran fiesta del baloncesto.

Estos días 21, 22 y 23 de noviembre son las fechas marcadas para ver jugar el mejor baloncesto de formación al Pabellón del Genovés.