Open Day Valencia Basket femenino Ventanas FIBA Txus Vidorreta «El Arena le va a dar una nueva dimensión a Valencia como ciudad» Jorge Garbajosa posa en la pista principal de L'Alqueria del Basket antes de la entrevista. / ana julia b. palacio El presidente de la FEB admite que cuenta con los jugadores taronja para las ventanas FIBA: «Es un equipo referencia para la selección» Jorge GarbajosaPresidente de la FEB JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 27 agosto 2018, 00:10

La selección española está preparando el Mundial de Tenerife en L'Alqueria. La femenina. Aunque, como defiende el presidente de la FEB, la barrera entre géneros dentro del baloncesto está muy cerca de derribarse. Decisiones como la integración del Valencia Basket con sus equipos sirve de ayuda. Con las ventanas FIBA de septiembre a la vuelta de la esquina, el dirigente reconoce que cuenta con el nutrido abanico de jugadores que ofrece la plantilla de Ponsarnau.

-¿Cómo valora la apuesta del Valencia Basket por el baloncesto femenino?

-En el Valencia Basket hay que hablar ya de baloncesto, no hay que diferenciar entre masculino y femenino. No sólo porque la apuesta es por ambos géneros sino porque es igualitaria. En eso coincide con la idea de la FEB. Nosotros hablamos de un sólo baloncesto, lo diferenciamos porque son dos ligas diferentes o dos selecciones diferentes pero la apuesta es por el baloncesto es global.

«El sorteo es el sorteo, la parte buena es que tendremos un partido entre dos grandísimas marcas» «Conociendo la filosofía de Juan Roig no tengo duda de que el proyecto va a ser ambicioso» «Era contraproducente contar con los jugadores de la Euroliga por el estrés que se generó alrededor» «Si Scariolo no hubiera continuado seguro que hubiera sido una de las opciones, conoce la FEB»

-¿Quedan muchas barreras por derribar para convencer a la gente de que invierta en basket femenino?

-Te das cuenta que cada minuto que inviertes y cada euro que inviertes en el baloncesto femenino tiene una rentabilidad tremenda por la acogida que está teniendo a nivel social, de patrocinio o de medios de comunicación. Es una inversión segura.

-La paridad y el trato igualitario son algo más que frases bonitas. Deben demostrarse con acciones.

-Sí y repito que la visión del Valencia Basket coincide plenamente con la idea que tengo desde que llegué a la Federación como presidente. Por ejemplo, en cuanto a premios por medallas lo tenemos igualado o el tratamiento que le damos a ambas selecciones en cuanto a viajes, hoteles, preparación o número de técnicos. A todas estas cosas se han sumado iniciativas como el Open Day o las retransmisiones televisivas o por redes sociales. Nuestra apuesta por el baloncesto femenina es decidida y en eso coincidimos con el Valencia Basket.

-Habla del Open Day. ¿Ha sido un fallo renunciar a la posibilidad de un partido en la Fonteta con 8.500 espectadores entre el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida?

-No, ha sido un sorteo.

-Ya, pero para la difusión de la Liga Femenina Dia un partido con la Fonteta llena hubiera sido la mejor presentación. ¿Son conscientes de que se ha perdido esa oportunidad?

-Absolutamente, pero al final el sorteo es el sorteo. Hay que mirar la parte buena de todo, al final tendremos en el Open Day que es un evento de una repercusión importante un partido entre dos grandísimas marcas. El Perfumerías Avenida es un dominador de la competición en los últimos años y el Valencia Basket es un poder emergente. Será un partido apasionante.

-¿Ve al conjunto taronja como una opción a corto plazo de alternativa en la Liga Femenina?

-Honestamente, no han saltado las jugadoras a la pista y lo veremos durante la temporada. Eso sí, conociendo la filosofía de Juan Roig y de toda su estructura no tengo ninguna duda de que el proyecto va a ser ambicioso. Me cuesta creer que hayan llegado para ser un proyecto comparsa. Ganar es complicado y el primer año más pero seguro que son ambiciosos.

-En septiembre vuelven las ventanas FIBA de selecciones. ¿Cuentan con los jugadores del Valencia Basket?

-El Valencia Basket tiene una apuesta decidida por el jugador nacional y por supuesto que contamos con sus jugadores. Es uno de los clubes en el que siempre tenemos un ojo encima. Lo bueno que tienen la ventanas es que han abierto un arco de jugadores y ahora tenemos unos 40. Ahora ya están los criterios técnicos. Decidir por calidad es imposible. Dentro de esos criterios, un equipo que tiene a Sergi García, Vives, Abalde, Sastre o San Emeterio pues lógicamente contamos con el Valencia Basket como un equipo de referencia para la selección.

-¿Al ser equipo Eurocup esta temporada también estarán disponibles para los partidos FIBA de la campaña 2018-2019?

-Sí. Al final el año pasado con los jugadores que formaban parte de equipos que disputaban la Euroliga pensamos que era contraproducente contar con ellos por todo el estrés que se generó alrededor. En ese sentido elegimos a otros y este año va a ser igual. Vamos a tener a todos con una implicación tremenda.

-Habló hace unos días de las excelentes relaciones con la entidad de Juan Roig. ¿Se imagina lo que habría ocurrido la pasada temporada con ese pulso si les llegan a convocar en plena Euroliga?

-No es una cuestión de pulso. La Federación tiene que velar por lo mejor para el baloncesto español y uno de sus principales activos es la selección española. La vamos a defender a muerte pero también cuidamos, protegemos y trabajamos con nuestros clubes. Desde los más potentes como el Valencia Basket a los más pequeños. Con Valencia, aunque no estemos siempre de acuerdo porque es imposible, lo importante es la buena relación entre las instituciones.

-¿Dan ganas de organizar otro Mundial en 2022 para que se luzca el Arena de Valencia?

-La organización de los grandes eventos es un motor de la difusión de nuestro deporte. En la FEB tenemos reconocido un prestigio internacional a la hora de organizar eventos y los estudios nos indican que después de cada evento hay una subida en cuanto a licencias o volumen de aficionados. El que se acerca al baloncesto se queda.

-Valencia va a tener una ciudad de baloncesto global.

-Tenemos ya a nuestra disposición las posibilidades de una infraestructura como L'Alqueria y la construcción del Arena le va a dar una nueva dimensión a Valencia como ciudad. Si se juntan las ganas de la FEB de organizar grandes eventos con tener estas instalaciones será una opción a tener en cuenta siempre. Con lo ambicioso que es el Valencia Basket como club, en cuanto escuchen que existe una opción seguro que estarán ahí. Como ha ocurrido con la preparación de la selección femenina en el Mundial.

-¿Ha visto peligrar la figura de Sergio Scariolo durante el verano?

-Creo que con Sergio Scariolo es con la persona que más hablo en el mundo, por encima de mi mujer y mi madre. Tenemos una relación extraordinaria. Es imposible estar siempre de acuerdo pero para eso están las ganas de continuar juntos. En algunos momentos lo he visto más lejos pero siempre hemos mantenido las ganas de seguir. Todos hemos hecho un esfuerzo; él, nosotros y Toronto Raptors. Al final todos somos felices.

-¿Txus Vidorreta era el mejor colocado en caso de relevo?

-Txus es un entrenador de Federación. Ha estado con nosotros, en la vida puedes estar de muchas maneras y él ha estado de una manera donde se implica en los proyectos. Tengo una relación excelente y si Sergio Scariolo no hubiera continuado seguro que hubiera sido una de las opciones. Es una persona que conozco, que conoce a la FEB y que ha demostrado su valía.