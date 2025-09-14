Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los jugadores alemanes celebran su victoria ante Turquía en la final de Eurobasket. Efe
Eurobasket 2025

Alemania prolonga su edad de oro reinando también en Europa

La selección dirigida por Álex Mumbrú derrota en la final a una gran Turquía para conseguir el segundo Eurobasket de su historia

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:08

Primero conquistó el mundo y ahora también reina en Europa. La selección alemana, entrenada por el español Álex Mumbrú, consiguió el segundo Eurobasket de su historia tras imponerse este domingo en una apasionante final a Turquía (83-88). Una sensacional reacción a tiempo del MVP del torneo, Dennis Schröder, le dio el título al combinado germano en un duelo que no se decidió hasta el último suspiro. Alemania se confirma como la nueva dominadora de esta era.

Si Alemania es la nueva reina, Schröder es el rey indiscutible del baloncesto FIBA. Este nuevo MVP lo podrá juntar en su vitrina con el conseguido en el Mundial de 2023. Los dos últimos grandes torneos internacionales, quitando los Juegos Olímpicos en los que estuvo en el mejor quinteto del campeonato, han acabado con el base alemán como jugador más valioso. Una gesta histórica que tan solo habían conseguido cinco deportistas. El nuevo base de los Sacramento Kings ya puede presumir de estar en este selecto grupo.

Alemania, invicta durante todo el campeonato, ha sido de largo la mejor selección de este Eurobasket. Arrolló a muchos de sus rivales por el camino hasta la final contra Turquía. En este partido decisivo no todo iba a ser tan fácil.

Turquía empezó el duelo como un cohete, poniendo contra las cuerdas al cuadro germano, lanzada por Sengun y Osman. Pero lejos de darse por vencida, Alemania, gracias a un extraordinario Bonga, consiguió salir del apuro antes del golpe definitivo propinado por parte de Schröder, que anotó los últimos seis puntos del encuentro para hacer campeona a su selección por segunda vez en su historia.

