Veni, vidi, vici El atleta español Toni Abadía, ayer al acabar la carrera. / manuel molines El de Zaragoza es el español más rápido en estrenarse en el Medio Maratón y la madrileña vence en féminas por delante de Urbina y Miró Los debutantes Toni Abadía y Diana Martín, los mejores atletas nacionales de la cita LOURDES MARTÍ VALENCIA. Lunes, 29 octubre 2018, 00:35

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP apostó por la élite nacional y esta respondió con velocidad. Dos debutantes en la distancia, Toni Abadía y Diana Martín, fueron los dos españoles más rápidos en categoría masculina y femenina respectivamente en cruzar la línea de meta de Antonio Ferrandis.

Con 1:01:15, el de Zaragoza se convirtió en el mejor debutante español en la distancia y logró la cuarta mejor marca de la historia del país en medio maratón. «Sabía que iba a ser duro y debutar con la cuarta mejor marca española de la historia es muy importante para mí. Habla muy bien de mi preparación y si no hubiera sido en Valencia habría sido muy difícil conseguir algo así. Es un medio maratón de récord del mundo», comentó el atleta quien quiso incidir en los aspectos extradeportivos de la prueba.

«Es un medio maratón de récord en todos los aspectos. La atención, la organización consigue que seas el protagonista independientemente de que seas el 1, el 13 o el 2014 y hay puntos de animación increíbles. Y eso es con lo que te quedas y lo que comentas a los demás, es algo que te acompaña siempre», añadió.

Tras Abadía, los siguientes españoles en entrar en meta fueron Chiqui Pérez (1:02:18) y Javi Guerra (1:02:23). El de Ciudad Real se mostró muy «feliz» por haber mejorado su mejor tiempo en dos minutos, además de haber registrado la 16 mejor marca española de todos los tiempos. Aunque en los días previos a la carrera su entrenador, Luis Mareca, le reconocía su buen trabajo, Pérez, que en Valencia se siente «como en casa» prefería dejarse llevar y no «agobiarse» , finalmente, logró su objetivo. Por su parte, el campeón de España de Maratón, se convirtió en el tercer español en liza en un apasionante duelo.

En categoría femenina, tras la baja de última hora de Trihas Gebre, las esperanzas estaban puestas en Diana Martín, quien debutó en esta distancia en Valencia y fue la primera española con un tiempo de 1:13:19, por delante de Teresa Urbina (1:14:40)y Raquel Miró (1:15:34).

Martín, se mostró encantada de su estreno en su «nuevo reto» y prometió «más» a partir de ahora: «Tengo muy buenas sensaciones que me hacen soñar a lo grande. He disfrutado mucho de un circuito lleno de público en el que he ido de menos a más».

El encargado de confeccionar el cartel nacional para pasar a la historia fue José Antonio Redolat. A pocos metros del arco de meta, desde uno de los laterales disfrutó del récord mundial de Kiptum «con la piel de gallina» pero saboreó especialmente con los suyos: «Estoy muy contento, muy feliz porque además de lo que ha significado para la carrera, ellos han logrado bajar su marca. Estoy especialmente contento por Abadía y también por Diana que volvía a correr después de haber sido mami aunque no quiero mencionar a nadie porque estoy satisfecho por el trabajo que han hecho todos».

Mientras hacía referencia a los élite, se le acercaban sus otros 'chicos'. Los del Redolat Team, el equipo más numeroso del medio maratón celebrado ayer en Valencia: «Es muy especial para mí porque es el resultado al trabajo del día a día que es muy duro». Ahora, Redolat ya piensa en la cita que tendrá lugar dentro de cinco semanas: «Ya estamos en modo maratón, esperemos que salga todo así de bien»,

Lo que está claro es que tal y como se desarrolló la prueba de ayer, al valenciano no le costará convencer a atletas nacionales para que conformen el cartel de las próximas ediciones: «Ha sido perfecto, el tiempo, el circuito. Me imagino que el año que viene, con las marcas que se han conseguido todavía serán más numerosas».