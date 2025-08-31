Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rafa Mahiques posa una entrevista para Las Provincias. LP

Rafa Mahiques, el valenciano que entra en los libros de historia con un oro en jabalina

«Recuerdo con mucha emoción el momento en el que mi tiro cayó tan lejos. Tuve cierta tensión», dice el joven ganador en Finlandia

Marcos Sánchez

Valencia

Domingo, 31 de agosto 2025, 11:26

En Tampere (Finlandia), Rafa Mahiques escribió un capítulo inédito para el atletismo español. Con apenas 19 años, el joven de Silla (Valencia) conquistó el oro ... en el Campeonato de Europa Sub-20 de lanzamiento de jabalina, una disciplina en la que nuestro país nunca había tenido un campeón continental. Su triunfo, con un lanzamiento de 76,30 metros, no solo fue una gesta personal, sino un hito para la historia valenciana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  2. 2 El jefe de prensa del Ayuntamiento de Torrent, cesado por un incidente en casa de su expareja
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo por calor este domingo en Valencia y señala la única zona que rozará los 37 grados de España
  4. 4 La Lotería Nacional del sábado deja el primer premio en el municipio donde fue enterrado el hijo de un Papa y otras doce localidades
  5. 5 El precio del butano para la primera semana de septiembre
  6. 6

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  7. 7 El impresionante debut como titular de Baptiste Santamaria
  8. 8

    La fiesta blanca con barra libre de cava que ha congregado a la sociedad valenciana
  9. 9

    El salto que da fichar cracks
  10. 10

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rafa Mahiques, el valenciano que entra en los libros de historia con un oro en jabalina

Rafa Mahiques, el valenciano que entra en los libros de historia con un oro en jabalina