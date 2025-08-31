Rafa Mahiques, el valenciano que entra en los libros de historia con un oro en jabalina

En Tampere (Finlandia), Rafa Mahiques escribió un capítulo inédito para el atletismo español. Con apenas 19 años, el joven de Silla (Valencia) conquistó el oro ... en el Campeonato de Europa Sub-20 de lanzamiento de jabalina, una disciplina en la que nuestro país nunca había tenido un campeón continental. Su triunfo, con un lanzamiento de 76,30 metros, no solo fue una gesta personal, sino un hito para la historia valenciana.

«Recuerdo con mucha emoción el momento en que mi tiro cayó tan lejos. Sabía que era un gran lanzamiento, cerca de mi marca personal. Tuve cierta tensión, porque mis rivales se acercaban, pero lo viví con mucha alegría», rememora Mahiques, todavía con la sonrisa del oro reciente. Ese instante le convirtió en pionero, en el primer español sub-20 que logra un título europeo en esta especialidad.

El camino hasta lo más alto de Europa no comenzó en un gran estadio, sino en un descampado de su pueblo. «Mi primer entrenamiento fue allí, con una jabalina que estaba destrozada. Lanzaba fatal, con técnica horrible, y no llegaba ni a 20 metros. Fue un desastre», recuerda entre risas.

Paradójicamente, no eligió la jabalina, sino que fue la jabalina la que lo eligió a él. «Empecé en un campeonato por equipos, me tocó lanzar, lo hice bien, seguí entrenando, me gustó y poco a poco se me fue dando bien», explica. Desde pequeño ya sentía fascinación por lanzar objetos, y aquella casualidad se convirtió en vocación. En apenas unos años, Rafa pasó de aquel descampado a convertirse en récordman nacional Sub-20. Este 2025 pulverizó dos veces la plusmarca de la categoría, primero en Mannheim (75,36 m) y después en el Nacional Sub-20 en Badajoz, donde alcanzó los 77,60 metros.

El salto cualitativo de esta temporada se explica por cambios en su preparación. «Este año hemos trabajado mucho más la fuerza, con más sesiones y más kilos, y también hemos mejorado mucho la técnica. Al final en la jabalina el 70-80% es técnica: por muy fuerte que estés, si no la dominas, no lanzas. Mejorando técnica y fuerza, los resultados han salido equilibrados», apunta.

La combinación de potencia y precisión ha sido la clave de su explosión. En apenas un año ha mejorado 12 metros, una evolución que habla tanto de su talento como de la meticulosidad de su entrenadora, la ex plusmarquista Martina de la Puente. Como muchos jóvenes lanzadores, Mahiques se fija en Johannes Vetter, el alemán con la segunda mejor marca mundial. «Lleva varios años lesionado, pero sigo viendo sus vídeos y me gusta mucho su forma de lanzar», cuenta. Ese análisis constante de la técnica ajena refleja la mentalidad de un atleta que no solo confía en la fuerza, sino en el aprendizaje.

Paciencia ante los Juegos Olímpicos

Su mirada está puesta en seguir creciendo paso a paso, aunque en su horizonte asome un sueño inevitable: los Juegos Olímpicos. «Quedan tres años para Los Ángeles. Es un objetivo a largo plazo, todavía queda mucho. Soy joven, lo importante es que me respeten las lesiones», afirma con prudencia.

Rafa no vive solo para lanzar. Compagina su exigente vida deportiva con los estudios de un grado en sistemas electrotécnicos. Su día a día está cronometrado: «Por la mañana voy a clase seis horas y por la tarde entreno. Lo llevo bastante bien, consigo compaginar las dos cosas». Esa capacidad de sacrificio también se refleja en sus renuncias. Mientras sus amigos disfrutan de festivales en verano, él prefiere centrarse en lo que considera único: representar a España en una cita internacional. Su madurez sorprende tanto como su talento.

El oro de Mahiques no llegó solo. En Tampere, la selección española firmó la mejor actuación de su historia en un Europeo Sub-20, con 14 medallas en total, siete de ellas de atletas valencianos. «Me dio mucha alegría porque siempre han dicho que nuestra generación, la de 2006 y 2007, era muy buena. Fuimos un gran grupo y todos cumplimos con nuestro trabajo», destaca Rafa.

Los días en Finlandia quedarán en su memoria por mucho más que el oro. «Fueron ocho días mágicos. nos lo pasamos increíble. Ya nos conocíamos todos de campeonatos anteriores», decía.