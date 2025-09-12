Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Quique Llopis, el primero desde la derecha, es una de las grandes bazas valencianas en Tokio. FACV/Sportmedia

Quique Llopis está convencido de poder luchar por una medalla en el Mundial de Tokio

El de vallista de Bellreguard, Fátima Diame, Thierry Ndikumwenayo y Lester Lescay son los cuatro valencianos que competirán en la gran cita del año, que se disputará del 13 al 21 de septiembre

L Bermejo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 09:49

Cuatro atletas de la Comunitat van a competir del 13 al 21 de septiembre en el Campeonato del Mundo que se va a celebrar en ... Tokio, en el Estadio Nacional de Japón, con un aforo para 68.000 espectadores. El mismo recinto que acogió, sin público, las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos en 2021. Fátima Diame (longitud), Thierry Ndikumwenayo (5.000 y 10.000), Quique Llopis (110 metros vallas) y Lester Lescay (longitud) entran en la gran cita del año con la idea de, como mínimo, alcanzar una plaza de finalista. Llopis es, sobre el papel, el que cuenta con mayores opciones. El atleta de Bellreguard solo está en el puesto undécimo entre los inscritos, según la marca de este año (13.12 para él, a solo tres centésimas de su mejor registro de siempre), pero sus últimas actuaciones permiten confiar en que puede estar en puesto más elevados.

