Presentación del evento. LP

Todo a punto para recibir a 36.000 corredores en el Maratón Valencia

Un 67% de corredores proceden de 150 países diferentes, mientras que se mantiene el 19% de participantes de la Comunitat Valenciana

R. D.

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:38

Comenta

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha presentado hoy su edición de 2025, que tendrá lugar este domingo 7 de diciembre y en la que ... reunirá en la línea de salida a 36.000 corredores de 150 nacionalidades diferentes. En esta ocasión serán 16.627 los corredores que debuten en Valencia por primera vez, mientras que 7869 personas se estrenarán en la distancia. La puesta de largo del evento ha tenido lugar en La Placeta INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic, dentro de Expo 42K Feria Valencia, la feria de la carrera que ha abierto hoy al público y donde los participantes tendrán hasta el sábado a las 19 horas para recoger su dorsal y disfrutar de las diferentes actividades y oferta comercial.

