Todo a punto para recibir a 36.000 corredores en el Maratón Valencia

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha presentado hoy su edición de 2025, que tendrá lugar este domingo 7 de diciembre y en la que ... reunirá en la línea de salida a 36.000 corredores de 150 nacionalidades diferentes. En esta ocasión serán 16.627 los corredores que debuten en Valencia por primera vez, mientras que 7869 personas se estrenarán en la distancia. La puesta de largo del evento ha tenido lugar en La Placeta INNSiDE by Meliá Valencia Oceanic, dentro de Expo 42K Feria Valencia, la feria de la carrera que ha abierto hoy al público y donde los participantes tendrán hasta el sábado a las 19 horas para recoger su dorsal y disfrutar de las diferentes actividades y oferta comercial.

Ilusión del club organizador y de la fundación Trinidad Alfonso

Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, ha señalado que «nos gusta ver que, edición tras edición, más personas de fuera de Valencia nos conocen y nos eligen. Ya era difícil mejorar ese 62% de atletas de fuera de España que tuvimos en 2024, pero este año 2025 son 150 los países representados con una participación en personal del 67%».

Por su parte, Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, ha añadido que «celebramos el aumento del porcentaje de participación extranjera porque es bueno para la ciudad, para el comercio y para Valencia en general. Pero también nos alegramos y es muy importante que se mantenga el porcentaje de corredores valencianos, porque no concebimos un Maratón Valencia sin presencia, participación y zancadas de los participantes valencianos. Y en cifras totales ha aumentado ligeramente con cerca de 7000 maratonianos de la Comunitat Valenciana participando en la edición de este año».

Solidaridad del evento y compromiso institucional

Por su parte, Joan Giralt, responsable de Patrocinios de Zurich España, ha destacado «el potencial y «el apoyo de la ciudad a la prueba», así como la importancia del maratón «no solo para Valencia, sino para todo el mundo». Además, ha recordado que en esta edición volverá la iniciativa solidaria de la Z Zurich Foundation 'Un finisher, un euro», la cual, ha dicho, «cobra más relevancia porque habrá un número muy elevado de finishers. Todo lo recaudado irá a la Fundación Pequeño Deseo. De esta forma, para los corredores hay una doble recompensa: la suya de finalizar y la donación que haremos en su nombre».

Por último, Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, ha explicado que este año «hemos puesto en marcha una aplicación donde vamos a facilitar que todo el mundo conozca, en tiempo real, los cortes de tráfico, los atascos, por dónde va el maratón, etc. Es una forma de ayudar a los corredores y familias, pero también al resto de ciudadanos». Además, la valenciana aprovechó la ocasión para mostrar su agradecimiento «a las miles de personas que hacen posible el maratón: 500 policías, 4.000 voluntarios, sanitarios, etc.».