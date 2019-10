Natacha López salda una deuda con Logroño La valenciana, campeona de España máster en maratón |«A los 15 kilómetros se me pasó por la cabeza parar», admite la atleta, que tuvo que renunciar a la carrera durante su lucha contra el cáncer MOISÉS RODRÍGUEZ PLAZA Domingo, 6 octubre 2019, 23:42

Cuando Natacha y David se besaron en la plaza del Pilar, meta del maratón de Zaragoza, creyeron haber cerrado un círculo. Realizando una mirada retrospectiva, la pareja se dio cuenta de inmediato que habían cometido un error. Quedaban deudas pendientes, así como algún coletazo de ese mal que les ha hecho más fuertes y que había sido la fuente de inspiración del reto que pensaban completado en primavera de 2018.

En aquel momento, Natacha López, atleta valenciana que ha superado un cáncer de mama sin dejar de calzarse las zapatillas, dio por finalizado el Reto 42káncer. Habían corrido, ella y su marido, David Serrano, 15 maratones en un año: habían demostrado que peleando se puede vencer a la enfermedad y, de paso, recaudaron un buen puñado de euros para la investigación en la lucha contra esta lacra.

Pero quedaban cuentas pendientes. «Tuvimos que retocar el calendario tras pasar por el quirófano, y algunos de los maratones que ya teníamos programados no pudimos hacerlos», recuerda David. Uno de ellos fue el de Logroño, que este año ha sido además Campeonato de España máster. «No lo habíamos preparado, así que veníamos sin expectativas, sólo para acabarlo. Sin presión», asegura Natacha López.

¡Pues menos mal! Como siempre, la inseparable pareja del Cárnicas Serrano acompasó sus zancadas durante 42.195 metros, tortuosos, con algunas cuestas asfixiantes en un trazado que había que recorrer dos veces. Y Natacha se proclamó campeona de España de su categoría (Máster 35) después de cruzar la línea de meta como la cuarta mujer, con un registro de 3:14:57.

«A los 15 kilómetros se me pasó por la cabeza parar. Le dije a David que en el medio maratón nos parábamos y nos íbamos a almorzar», desvela Natacha. «Normalmente soy yo el que se queja durante las carreras, pero esta vez me sentía bien. Además, tenía que animarla a continuar. Nunca hemos abandonado y no iba a ser esta la primera vez», apunta David Serrano.

Y acabaron. «La primera vuelta la hemos hecho en 1.34 y la segunda, en 1.39... que no nos hemos venido abajo. El circuito era duro, aunque nos hubiéramos preparado el maratón, aquí creo que no habría bajado de las tres horas», comenta Natacha. «Pero es campeona de España. Le he dicho que lo disfrute, que igual esto es algo que saborea una vez en la vida», concluye David. La pareja mira al futuro. Natacha deberá pasar una vez más por el quirófano en breve, y ya van cinco, para borrar las secuelas de su cáncer de mama. La enfermedad les hizo sufrir pero les dio fuerzas para saldar cuentas pendientes y afrontar nuevos retos.