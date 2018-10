Historias a la carrera Un numeroso grupo de atletas que participaron ayer en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. / manuel molines Rafa Martínez es sordo y pese a tener una forma de correr diferente al no escuchar su pisada, se prepara para bajar de 2:29 en el maratón Miles de extranjeros disfrutan en su primera participación en Valencia L. MARTÍ / J. MOLINS Lunes, 29 octubre 2018, 00:35

valencia. El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP a cero decibelios. En el más absoluto silencio corrió Rafa Martínez los 21.097,5 metros más rápidos del mundo. El madrileño del Cárnicas Serrano padece una discapacidad auditiva. «Llegué a Valencia con una lesión de cadera tras lograr el bronce en el campeonato de Europa de Cross. Mi objetivo es prepararme para la gran cita del dos de diciembre», comentaba. Su reto es bajar de las 2 horas 29 en el Maratón. Desde hace un año, Rafa cuenta con el apoyo de su entrenador, José Garay, quien hasta que le conoció nunca había trabajado junto a una persona sorda. «En la preparación puede tener el mismo rendimiento que un atleta normal pero a nivel sensorial tiene otras características. No es capaz de escuchar el apoyo de su pie ni las sensaciones de alrededor, lo que le provoca tener biomecánicamente la forma de correr diferente, entra con el pie muy plano al suelo», comenta Garay. Rafa no escucha pero percibe el apoyo de su entrenador en cada punto del recorrido donde le espera y le dedica gestos de ánimo.

Julia Lehmann Alemana

«Estoy de Erasmus aquí y no iba dejar escapar la ocasión»

OJulia es una joven estudiante de Derecho que ha llegado de Erasmus para realizar este curso en la universidad de Valencia desde Friburgo (Alemania) y corre todos los días en el cauce del río porque le apasiona hacer deporte. «Era la ocasión ideal de correr aquí, me encanta la ciudad, la he hecho sola, el recorrido me ha parecido precioso y había muchísima animación, nunca había visto algo así».

Gino Busu Italiano

«Vengo desde Cerdeña y me ha encantado todo, repetiré»

OVino desde Cerdeña específicamente para disputar la carrera, de la que le habían hablado muy bien algunos amigos. «Se trataba de mi primera vez en Valencia y ha resultado una experiencia muy bella, me ha encantado la ciudad, he venido con un amigo y repetiré, además ha hecho muy buen día de sol», explicó el corredor italiano.

Jonny Bousch Francés

«Viajamos desde Inglaterra para hacer esta carrera»

OEl amor por el atletismo también lo encarna Jonny, que pese a ser de Lyon (Francia), trabaja en Reading (Inglaterra) y allí ha convencido a dos amigos para correr en Valencia. «Trabajamos juntos, hemos cogido unos días para ver la ciudad y correr aquí. Yo ya conocía la ciudad y les insistí a ellos para venir y les ha encantado a todos. El recorrido es muy llano para hacer buenos tiempos».

Carlos Miranda Madrileños

«Hemos corrido el equipo de baloncesto al completo»

OLos miembros de un equipo de baloncesto aficionado de Madrid disfrutaron de la carrera en Valencia. «Venimos de Madrid y somos un asturiano, un vasco y dos toledanos. Tenemos un equipo de baloncesto que se llama 'Mookie Blaylock', como un exjugador de la NBA. Nos gusta correr, y es el segundo medio maratón que hacemos», explicó Carlos Miranda. «Yo tengo familia valenciana y les he convencido para venir, pero ellos no lo dudaron. Corremos por Madrid para entrenar y aquí hemos hecho la carrera todos a la vez, hemos llegado juntos a la meta, apoyándonos unos a otros. Todo estaba muy bien organizado, ha sido una carrera más rápida que en otros años y nos alegramos de haber participado en esta prueba histórica del récord mundial».

Mariana Báez Mexicana

«Que el público te diga tu nombre es algo increíble»

OMariana vino de México junto a su hermano y ayer realizaron su primera media maratón juntos. «Hemos corrido con un amigo alemán. Para ellos es su segunda media maratón, pero yo es la primera vez que la corro. Ha sido una gran experiencia, vivimos aquí en Valencia y me aficioné al atletismo por ellos. Me ha parecido una carrera muy buena, aunque el último kilómetro fue más difícil de lo que pensaba, se me hizo un poco largo, pero los ánimos de la gente del público verdaderamente dan muchísima fuerza, y que te digan tu nombre cuando pasas y te animen es increíble, te da alas para llegar a la meta aunque a veces no puedas más».

Yujeisy Farías Venezolana

«He corrido disfrazada porque ya es casi Haloween»

OLlamaba la atención ver a una atleta con la cara maquillada y disfrazada con un tutú negro. Así aguantó toda la carrera sin que el disfraz se estropease, lo que supone todo un mérito. «Soy de Venezuela, vivo en Valencia desde hace un año y aunque me aficioné a correr en mi país, la verdad es que aquí estoy entrenando más. Es la primera vez que corro una media maratón y ha sido todo perfecto», señaló. «Me he disfrazado de Catrina, una figura conocida en mi país, porque estamos casi en Halloween y me pareció una buena idea correr así, algo divertido. Además ha aguantado bien el maquillaje todo el rato. He corrido con mi jefe, seguiré haciendo más pruebas, porque me encanta».

Teresa y Victoria Hermanas

«La motivación de correr juntas ha sido fantástica»

OLas dos hermanas rebosaban felicidad. Victoria metió a Teresa el gusanillodel running y ayer consiguieron eso que tanto deseaban, completar una carrera juntas. Se emocionaron al cruzar la meta. «Somos hermanas y ha sido el primer reto juntas, estoy acompañándola y lo ha hecho muy bien», indicó Teresa. Victoria vive en Sevilla y tuvo que entrenar en solitario. «Mi hermana ha hecho que me empezara a gustar el atletismo, he estado unos meses entrenando muy duro pero ha valido la pena. La motivación de correr juntas ha sido fantástica, los kilómetros casi ni nos hemos dado cuenta al principio y en los momentos duros te llevas en volandas la una a la otra, estoy muy contenta», dice Teresa. A partir de ahora, todas las carreras que podamos las haremos juntas».

Daniel Chiquero Talavera de la Reina

«Esta carrera tiene mucho nombre en toda España»

ODaniel lucía orgulloso el nombre de su ciudad, Talavera de la Reina, en la camiseta con la que terminó el medio maratón. «Desde hace tiempo quería venir a Valencia a correr y me ha encantado, he disfrutado mucho. Tiene mucho nombre, es una de las más famosas de España. Vine con un grupo de amigos en tren y esta tarde nos volveremos, así vemos también un poco la ciudad. Hemos hecho varias medias maratones por el país y seguro que repetiremos aquí, el recorrido es muy bonito y hay mucho ambiente. Además la organización me ha gustado, así que la carrera es muy completa», destacó.

Pepe Ruiz Torrevieja

«El circuito es muy rápido, he conseguido mi récord»

ODesde el club de atletismo de Torrevieja vino Pepe junto a otros siete compañeros para disputar el medio maratón en la ciudad. «Hemos venido en tres coches a pasar aquí el fin de semana. Algunos nos hemos quedado en hoteles, otros en casas de familiares, como yo, que suelo venir a Valencia porque me encanta. El circuito es muy rápido y he conseguido mi propio récord personal hoy, me he encontrado muy bien en todo momento, la verdad es que este trazado te permite bajar mucho los tiempos. En diciembre vendré a la maratón, será la primera y mi debut en esa distancia».

Rafael Lozano Disfraz de indio

«Me regaló mi hijo la cabellera y la he llevado»

OTambién sorprendió ver a Rafael con una cabellera de indio, como en las películas 'western'. «He corrido el último kilómetro con una cabellera de indio, me la ha dado mi mujer. Me llaman 'el indio' y es la primera vez que acabo una carrera con las plumas puestas, aunque siempre me he puesto el nombre de indio en el dorsal, tenía ilusión de llevarlo porque me lo regaló el año pasado mi hijo y decidí que me lo iba a poner. Para el maratón de diciembre también quiero ponérmelo. Ha sido fabuloso, llevo 28 años corriendo, con 15 maratones ya a la espalda».