La Generalitat reconoce un hito del atletismo valenciano

Luis Cervera recibe a los seis medallistas en el reciente Europeo sub20 y a Andreu Blanes, bronce en el Mundial de trail running

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:55

Luis Cervera, director general de Deporte, recibió este martes a los seis atletas valencianos que subieron al podio en el Campeonato de Europa sub-20 ... celebrado en Tampere (Bélgica). El acto, que contó con la presencia de María José Orugo, presidenta de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV), consistió en una recepción por parte de la máxima autoridad del deporte en la Comunitat a Joan Querol (oro en 10.000 metros marcha), Rafa Mahiques (oro en jabalina), Íker Moreno (plata en 400 m vallas y el relevo 4x400), Martí Torregrossa (plata en 3.000 m obstáculos), Helio Marco (plata en el relevo 4x400) y Dani Monfort (bronce en 10.000 m marcha).

