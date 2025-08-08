Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un competidor de la Copa del Mundo del Triatlón en Valencia. JOSÉ LUIS BORT

El Ayuntamiento de Valencia responsabiliza a la Federación de la suspensión de la Copa del Mundo de Triatlón

Rocío Gil, concejala de Deportes, ha señalado que ellos habían cumplido con todas las garantías a nivel logístico y económico

Marcos Sánchez

Valencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:57

La Copa del Mundo de Triatlón, prevista para celebrarse en Valencia, ha sido suspendida. La cancelación ha generado un cruce de versiones entre las administraciones implicadas y las federaciones organizadoras. La prueba se iba a organizar entre el día 20 y 21 de septiembre. Rocío Gil, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, ha asegurado que la decisión de suspender el evento «ha sido tomada única y exclusivamente por parte de la Federación Española y Autonómica de Triatlón». Según Gil, el consistorio había cumplido con todas las garantías necesarias para la realización de la prueba, tanto a nivel logístico como económico.

«Por parte de este Ayuntamiento de Valencia el trabajo se ha realizado. Se ha garantizado la viabilidad de la prueba logística de espacios y económica, como se puede comprobar en los presupuestos con la subvención nominativa», ha afirmado. Desde el Ayuntamiento se insiste en que la cancelación no responde a causas atribuibles a la administración local, sino que obedece a «criterios únicamente internos» de las federaciones implicadas, que —según Gil— deberían dar explicaciones públicas al respecto. La concejala también aprovechó para criticar a los grupos políticos de la oposición, señalando directamente al Partido Socialista y a Compromís: «Si alguien este mes de agosto está sin trabajar y poniendo palos en las ruedas para cualquier avance de la ciudad, sin ninguna duda son el Partido Socialista y Compromís». Además, también apuntan que no se debe justificar la suspensión de este evento por las obras de La Marina, aspecto que ya se trató entre ambas partes. Por otro lado, la concejala de Deportes, Rocío Gil, desmiente que se vaya anular la XXXII edición de la Travesía a Nado del puerto de Valencia. Se disputará el próximo 13 de septiembre.

Hasta el momento, ni la Federación Española ni la Autonómica de Triatlón han emitido un comunicado oficial explicando los motivos de la suspensión. Tan solo apuntaban esto cuando anunciaban la noticia: «La cancelación del evento se ha debido a una serie de circunstancias que han generado diversas incertidumbres impidiendo garantizar el desarrollo adecuado de la competición según los altos estándares que ha tenido esta competición en los últimos años. A pesar de los esfuerzos realizados durante los últimas semanas, no ha sido posible confirmar con la antelación necesaria todos los elementos esenciales para su correcta ejecución. Y es interés de toda la instituciones volver en el futuro a organizar la copa del mundo atendiendo a la máxima exigencia y nivel que hasta ahora ha tenido Valencia. World Triathlon y la PTO reconocen la decepción que esta cancelación puede causar entre los y las triatletas, aficionados y la comunidad local. Se exploraron todas las posibles alternativas, pero lamentablemente no fue posible asegurar una sede viable dentro de Valencia en la fecha programada», señalaban.

