La Comunidad Valenciana brilla en el Campeonato de España de Trail

La Comunidad Valenciana se consagra como potencia nacional del trail running tras arrasar este domingo en el Campeonato de España disputado en Sant Miquel de ... Balansat, Ibiza. Los atletas Andreu Blanes y María Fuentes se proclamaron campeones de España en categoría individual, mientras que la selección femenina se alzó con el oro por equipos y la masculina, con la plata. A estos logros se suma una nueva medalla de plata del combinado sub23 femenino.

Blanes, natural de Onil, ha firmado un inicio de temporada espectacular en su primer año volcado completamente en la montaña. En un exigente recorrido de 28 kilómetros y 1.616 metros de desnivel acumulado, cruzó la meta en 2:17:01, imponiéndose a los catalanes Jan Torrella y Miquel Corbera en una carrera táctica y muy disputada.

«Me lo han puesto muy difícil. En las subidas fuertes apretaban muchísimo, pero luego recuperaba en las zonas más corredoras. Ha sido un pulso constante hasta que he podido escaparme a falta de seis kilómetros», explicó el atleta, quien ahora prepara su próxima gran cita: Zegama, el 25 de mayo, y el Mundial en Canfranc en septiembre.

María Fuentes, Andreu Blanes y la Selección Valenciana Femenina. FACV

María Fuentes, por su parte, selló una victoria doble: oro individual (2:42:28) y oro por equipos. La atleta de Benidorm dominó la carrera con autoridad pese a sufrir una aparatosa caída en los últimos kilómetros. «A falta de 500 metros he tenido que caminar. Estaba muy tocada, pero corrí por sensaciones y aún no me creo que sea campeona de España», confesó.

El combinado femenino completó su éxito con las actuaciones destacadas de Ana Murillo (6ª), Natalia Bermúdez (15ª) y Vanessa Romero (17ª). En categoría sub23, Rocío Calabuig y Rocío Campanini impulsaron al equipo femenino hasta la plata.

Estos resultados no solo consolidan el dominio valenciano en el panorama nacional del trail, sino que garantizan a Blanes y Fuentes una plaza en el próximo Mundial.