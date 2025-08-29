El atleta valenciano Quique Llopis deja huella en la final de la Diamond League

La jornada de Zúrich, de la Diamond League, dejó una de las actuaciones más brillantes de la temporada para el atletismo español. Entre los cuatro ... representantes nacionales, el gran nombre propio fue Quique Llopis, que en los 110 metros vallas firmó su mejor carrera del año y confirmó su candidatura a todo en el próximo Mundial de Tokio.

El valenciano salió rápido (0.139), ejecutó con limpieza cada obstáculo y mantuvo la compostura de principio a fin, situándose enseguida tras el estadounidense Cordell Tinch, dueño del ranking mundial y prácticamente imbatible en 2024, quien ya ha bajado su marca en cuatro ocasiones por debajo de 13 segundos. El norteamericano se llevó la victoria con 12.92, igualando el récord del mitin fijado en 1989 por Kingdom, mientras que Llopis terminó segundo con 13.12, su mejor registro del curso, por delante de Britt (13.21) y de rivales directos de cara a Tokio, como Cunningham, Joseph, Bennet...

Ese segundo puesto supone la mejor actuación de un español en esta final desde que Orlando Ortega conquistara la Diamond League en 2019, y confirma la progresión de Llopis, ya medallista europeo y finalista olímpico, que se asienta entre los quince mejores del mundo. «Esta carrera, con casi todos los mejores presentes, me confirma que puedo estar en la final del Mundial y, una vez ahí, aspirar a todo», aseguró tras cruzar la meta. Aunque celebró la marca, insiste en que aún tiene margen: «Sé que puedo correr más rápido, incluso por debajo del récord nacional (13.04 de Ortega). Hoy no he aplicado bien algunos cambios técnicos, pero vamos en la dirección correcta».

La final de la Diamond League reunió por primera vez a cuatro atletas españoles. Entre ellos, Dani Arce firmó una destacada actuación en los 3.000 metros obstáculos, donde fue cuarto con un tiempo de 8:14.36 en una prueba marcada por la sorpresa: los habituales dominadores africanos volvieron a ceder, esta vez frente al alemán Frederik Ruppert, como ya les ocurriera en Bruselas ante el luxemburgués Ryuben Querijean. También brilló Marta García, sexta en los 3.000 metros con 8:42.63 tras una carrera táctica que se resolvió en la última vuelta, en la que la palentina apretó con un parcial de 62 segundos. Por su parte, Moha Attaoui, que llegó muy justo al tramo final, terminó sexto en los 800 metros con un crono de 1:43.35.