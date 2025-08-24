25 años de deporte al máximo nivel

Las principales figuras de los Premios Valencianos para el Siglo XXI son medallistas olímpicos, campeones de Europa o del Mundo, y han alcanzado la cima en sus respectivas disciplinasa base de esfuerzo y sacrificio

El deporte es una de las bases de la vida, y en la Comunitat Valenciana, hemos sido muy afortunados de poder contar con varios de los mayores referentes del panorama autonómico, nacional y mundial. Desde ídolos y leyendas de la pilota valenciana, el deporte más autóctono de la región, hasta medallistas olímpicos y campeones intercontinentales. Porque por algo se conoce a la Comunitat como 'La Comunitat de l'esport'. No es solo un eslogan publicitario, es una realidad. A principios de siglo, LAS PROVINCIAS empezó reconociendo con sus premios a las entidades deportivas valencianas más importantes, especialmente por la labor social que llevan a cabo de unir en un sentimiento a miles y miles de personas alrededor de un concepto tan básico como practicar un deporte. En estos casos, los primeros galardonados fueron los clubes deportivos más relevantes del profesionalismo valenciano: Valencia CF, Levante UD, Villarreal CF y Valencia Basket. Fútbol y baloncesto acapararon los primeros premiados, pero no se tardó en abrir el abanico a otras disciplinas más individuales.

Juan Carlos Ferrero y Anabel Medina han alcanzado la cima del tenis siendo formados en la Comunitat, misma situación que la vivida por Jorgr Martínez 'Aspar' y Nico Terol en el mundo del motociclismo. Atletas paralímpicos como David Casinos o Ricardo Ten reivindicaron el apoyo para el deporte adaptado a base de éxitos, mientras que eventos internacionales como el Maratón de Valencia han conseguido forjarse un nombre para ser condiderada como una de las carreras más importantes del mundo del running. Uno de los últimos premiados, Ilia Topuria, ha sabido alcanzar la cima de un deporte como las artes marciales mixtas a base de entrenamiento y sacrificio en tierras valencianas. Su progresión ha hecho explotar en popularidad al deporte que practica, mientras que otros nombres como José Luis Gayà, Carlos Soler, Paco Alcácer, Víctor Claver o Juan Mata se han convertido en ídolos de los clubes en los que han sido jugadores importantísimos, ganando prácticamente todo lo que se puede ganar.

La gala en el Roig Arena para celebrar25 años de premios La gala Valencianos para el siglo XXI celebra su 25 aniversario. LAS PROVINCIAS concede desde 2001 unos premios que buscan poner en valor a los profesionales de la Comunitat que han triunfado en las áreas de sociedad, deportes, espectáculos y cultura.

Ilia Topuria

El peleador hispano-georgiano, formado y entrenado en las artes marciales mixtas en Alicante, se convirtió en el primer español en alcanzar la cima de la UFC al convertirse en el campeón de la división del peso pluma. Su éxito en las grandes ligas del deporte de moda ha expandido la pasión por esta disciplina en nuestro país y especialmente en la Comunitat, donde no paran de abrir centros de artes marciales. Su disciplina, mentalidad y ética de trabajo son un espejo en el que mirarse para muchos.

Paralímpicos

Los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012 fueron todo un éxito para los atletas valencianos, con nombres como Ricardo Ten o David Casinos llevando el nombre de la Comunitat a la gloria del deporte adaptado.

Genovés

Paco Cabanes Pastor es considerado como el mejor jugador de la historia de la pilota valenciana en todas sus modalidades. Fue galardonado con la medalla de oro de la Generalitat al mérito deportivo, entre otros logros.

Genovés II

José Cabanes Corcera, el hijo de la leyenda, se convirtió también en una estrella del deporte tradicional de la Comunitat, destacando especialmente en la modalidad de escala i corda. Se retiró oficialmente en 2022.

Maratón de Valencia

La apuesta de Juan Roig por convertir a Valencia en 'La ciudad del running' ha sido todo un éxito y la prueba de los 42 kilómetros se ha ganado un nombre como una de las carreras más importantes en todo el mundo.

Anabel Medina

La mejor tenista valenciana ya ha colgado las zapatillas pero ahora se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del deporte español. La de Torrent empezó con la raqueta al ver a su padre jugar a frontón.

Juan Carlos Ferrero

El primer valenciano número uno del mundo de la ATP y uno de los mejores tenistas españoles de todos los tiempos. El de Ontinyent lució con orgullo la bandera de la Comunitat hasta el día de su retirada. Como profesional, sus éxitos fueron incontables, pero es que incluso al dejar las pistas ha seguido siendo influyente. De su academia en Villena han salido talentos como Carlos Alcaraz, al que entrena personalmente. Ahora, desde el palco, da consejos y dirige al mejor tenista del mundo en la actualidad.

Paco Alcácer

El delantero de Torrent brilló con su irrupción meteórica en el Valencia, que le llevó a convertirse en referente de Mestalla. Tras pasar por clubes como Barcelona, Borussia Dortmundo Villarreal, es una leyenda.

Jorge Martínez 'Aspar'

El de Alzira fue cuatro veces campeón del mundo de motociclismo, que se dice pronto, pero ha sido quizá incluso más influyente en su labor de cazador y potenciador de talentos como jefe de equipo en su estructura.

Desafío Español

El equipo de vela representó a toda España en la Copa América que se disputó en las aguas de Valencia. La mayor competición marítima tuvo representación nacional en los mares de la Comunitat, llegando a todos los rincones del mundo.

Niurka Montalvo

La atleta, cubana de nacimiento y nacionalizada española, pero sobre todo, valenciana de adopción, alcanzó la cima del salto de longitud en los campeonatos del mundo de Sevilla en 1999, colgándose la medalla de oro, que sumada a la plata de Gotemburgo 1995 y el bronce de Edmonton 2001, la convirtieron en una de las mujeres referentes del deporte femenino a inicios de siglo. Posteriormente, tras su retirada deportiva, dio el salto a la política valenciana, siendo secretaria autonómica del deporte en la Generalitat.

Juan Mata

El asturiano se ganó el respeto y el cariño de toda la Comunitat durante los años en los que estuvo jugando en el Valencia, donde se convirtió en uno de sus mayores ídolos.

Carlos Soler

Uno de los mejores jugadores que ha salido de la Academia de Paterna y que ha alcanzado la élite del fútbol a base de trabajo y sacrificio, pero sobre todo, luciendo con orgullo la bandera de la Comunitat Valenciana.

Antonio Mateu Lahoz

Uno de los mejores árbitros de la historia del fútbol español es valenciano, y a mucha honra. Tras su retirada hace escasos años, ahora disfruta de una vida tranquila alejada de los focos y las polémicas deportivas.

Ampliar José Luis Gayà. Iván Arlandis

José Luis Gayà

El capitán del Valencia moderno es todo un referente para muchos niños en Mestalla. Su lealtad y pasión por los colores blanquinegros le han convertido en un ídolo. Es campeón de Copa e internacional absoluto español.

Víctor Claver

El mejor jugador valenciano de baloncesto consiguió un hito histórico: ser el primer nacido en la Comunitat en llegar a la NBA, la mejor liga del mundo. En Estados Unidos se ganó el respeto y con la selección española lo ganó todo. Con su Valencia Basket, además, se labró un nombre como uno de los mejores defensores de la ACB y es, posiblemente, de los mejores aleros de la historia del baloncesto español. Un referente y modelo a seguir para todos los niños que se forman hoy en día en l'Alqueria del Basket y que sueñan con seguir los pasos de Víctor Claver.

Villarreal CF

Un club referente, de pueblo, que ha llegado a tocar la gloria ganando un título como la Europa League y plantándole cara a los grandes con un proyecto de base, que apuesta por la cantera y por las personas.

Valencia CF

Aunque en la actualidad no es lo que llegó a ser a principios de siglo, es decir, el mejor club del mundo, la pasión valencianista llega a todos los rincones del mundo y es una seña de identidad de la cultura valenciana. Mestalla, su templo.

Levante UD

El decano del fútbol valenciano se ha convertido ya en un habitual en la élite del fútbol y se ha convertido en una entidad respetada en toda España. La masa social granota no para de crecer, y ahora, en Primera por fin.

Valencia Basket

El conjunto taronja se ha asentado como uno de los mejores equipos de baloncesto de España, y ya se codea con los grandes de Europa. Y ahora, al Roig Arena.

Nico Terol

El valenciano tocó el cielo cuando se convirtió en campeón del mundo de motociclismo en la categoría de 125cc. Con orgullo, lució la bandera de la Comunitat por todo el mundo llevando su moto hasta el límite.

Valencia y Levante femeninos

El fútbol femenino ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, pero desde la Comunitat Valenciana siempre se ha apostado especialmente por él. Y como no podía ser de otra forma, Valencia y Levante han sido estandartes fijos de la apuesta por el deporte femenino. Porque las chicas también juegan, y muy bien. Durante años, ambos clubes han sido referentes en la Liga F, aunque recientemente hayan sufrido malas temporadas debido a las dificultades económicas.