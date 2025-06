Zoe Colotis, de Caravan Palace: «Bailar es una reivindicación en sí misma y una clave para ser feliz»

Luis Urios Ibáñez Valencia Viernes, 27 de junio 2025, 09:59 Comenta Compartir

Caravan Palace lleva diecisiete años sobre los escenarios de todo el mundo. Hacen electro swing, un género que une dos estilos, uno indiscutiblemente actual y el otro originario de los años 20. Estilos que comparten mucho, aunque no lo parezca. Hablamos de esto con la cantante de la banda, Zoe Colitis, y de muchos otros asuntos. Caravan Palace es la creadora de la conocidísima 'Lone Digger', canción que acumula más de 400 millones de reproducciones en YouTube.

-Lone Digger es vuestro tema más conocido. Tiene más de 435 millones de reproducciones en YouTube, una verdadera locura solo a la altura de hits históricos. ¿Cómo sienta que te hayan escuchado 435 millones de personas?

-La verdad es que no pienso en esto. La vida no es mirar internet o mirar los números, sino escuchar música, inspirarte y seguir buscando inspiración para nuevos conciertos. No tengo tiempo para mirar los números, ni quiero, porque la vida no ocurre en internet, sino que es algo real. Te das cuenta de ese éxito cuando se venden bien las entradas. Cuando ves un concierto lleno en Estados Unidos, dices: Oh, claro, todas esas personas son números (ríe). Pero, en cualquier caso, a mí los números no me dicen nada.

-Su música es muy instrumental. ¿Tiene alguna reivindicación de fondo?

-Pensamos nuestra música para que se baile. Y ahora que lo dices, bailar es una reivindicación en sí misma. Bailar es clave para ser feliz. Necesitamos buena energía que podamos compartir con los demás. Bailar es una oportunidad de hacer comunidad con gente que no conoces de nada, que puede pensar diferente a ti, pero que en el momento del baile se convierte en tu amiga. La música es algo universal, y la energía que transmiten las artes sirve para hacer lo contrario que la guerra. No parece una reivindicación muy verbal, lo sé, pero el hecho de que no hablemos de política en nuestras canciones no es porque no nos importe, sino porque intentamos hacer otras cosas, algo diferente, algo basado en transmitir buena energía.

-¿Diría que necesitamos esa buena energía más que nunca en el mundo?

-La música conecta con las emociones. Y te obliga a trabajar en equipo, a hablar y discutir con la gente con un fin común. Ese punto es importantísimo para mí. El apoyo mutuo y el fin común hacen que surja la mentalidad de grupo, tan necesaria hoy en día. El conflicto es algo de la vida, eso es así, pero tenemos que buscar puntos en común.

-Llevan diecisiete años en esto. ¿Qué balance hacen de su trayectoria?

-Siempre decimos que hay que ir despacito pero con seguridad. No somos un grupo que pega el pelotazo con un hit y luego desaparece. Siempre hemos querido construir algo con coherencia, que encuentre su público y conecte con la gente, con nuestro universo, que tiene mucho que ver con esa energía tan buena de la infancia y con la imaginación más que con la realidad. Necesitamos visiones que nos permitan disfrutar de la vida y tener buenas energías, buenas emociones. Siempre intentamos cultivar eso.

-¿Hay Caravan Palace para otros 17 años más?

-Querríamos que lo hubiera para el resto de nuestras vidas, pero también nos gustaría bajar un poco el ritmo en algún momento, porque también necesitamos explorar muchas cosas en la vida para seguir teniendo inspiración y deseo. Si siempre estás de gira, no puedes parar e inspirarte de nuevo. Ese es el verdadero reto entre la vida real y la carrera de artista.

-El swing surge en los años 20 como evolución del jazz, y aquí están ustedes, más de 100 años después, componiendo swing. Resulta asombroso que el género siga tan vivo. ¿Qué tiene que sigue haciéndonos bailar?

-Me lo pregunto a mí misma muchas veces, porque tengo una conexión muy fuerte con el swing. Para mí, hay algo muy vivo en él, una energía muy específica. Puede que sea por el momento sociopolítico en el que surgió. Los años 20 y 30 fueron décadas de multiculturalismo y ansias de libertad. Muchísimos artistas negros de América venían a Europa para ser libres. Su migración fue una gran inspiración para Europa, una nueva manera de abrir la imaginación a nuevas proposiciones. Yo diría que por eso es tan especial. Es una música que tiene muchas influencias de Europa, y también de África. Es un género muy completo y rico que además está pensado para bailar. No es como el jazz, que se escucha sentado. El swing es para bailar con alguien.

-¿Y la electrónica? ¿Qué tiene la electrónica que le apasione tanto?

-Es una música que te da ganas de bailar y olvidarte de todo. Es algo muy psíquico. En el club, cuando ponen electrónica, los bajos son muy poderosos, te generan sensaciones que no puedes controlar. Es como una sensación hipnótica que te arrastra a perderte en la pista de baile. Es algo que la electrónica tiene en común con el swing. Ambos géneros prefieres escucharlos rodeada de gente que solo en tu cuarto. También son estilos de música de experimentación. En su ADN está buscar la novedad, la inspiración. Son muy distintos a la música tradicional, que no tiene la misma libertad, o que la música clásica, que se basa en interpretar lo mismo una y otra vez hasta alcanzar la excelencia de estilo. La electrónica quiere explorar el futuro, no quedarse anclada en el pasado.

-El swing decayó y volvió a renacer a finales de los 80, y ahora ve un nuevo empujón con el electro swing. ¿Se le ocurre qué puede ser lo siguiente? ¿Swing fusionado con reggaeton?

-¡Jajaja! Claro que sí, ¡hay que intentarlo! Todo se puede mezclar, como en la cocina. Si tiene buen gusto, genial, y si sabe mal, pues pruebas otra cosa. Así funciona la música.

-¿Próximos proyectos? ¿Para cuando disco?

-Nuevo disco por ahora no, que estamos a punto de acabar la gira del anterior y necesitamos un descanso. Pero acaba de salir un mix especial de una hora en Spotify y YouTube. Es un remix de cosas que ya hemos hecho en una versión más club y algunas obras inéditas.