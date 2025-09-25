Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Xavier Rudd canta a la naturaleza y a la espiritualidad en el Roig Arena

El australiano ha mostrado su virtuosidad con los intrumentos hasta cinco , entre ellos el didgeridoo tradicional de los pueblos aborígenes

Redaccón

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:11

Solo unos días después del arranque del EuroUK Tour 2025, el multinstrumentista Xavier Rudd ha recalado en el Roig Arena cumpliendo su promesa: ofrecer el espectáculo en solitario más complejo de su carrera. El cantante Finojet y su sonido ecléctico han sido los encargados de abrir el concierto en una actuación en la que no han faltado la guitarra acústica, la eléctrica e, incluso, la armónica.

«Es el país europeo donde más disfruto porque el público es totalmente diferente, hay mucha energía, son más efusivos y acogedores», aseguraba Xavier Rudd al inicio de la gira. Esa conexión con su público ha cobrado vida desde los primeros acordes de «Let Me Be», un tema en el que Rudd ha mostrado su habilidad como multinstrumentista.

Descalzo sobre el escenario, como suele hacerlo siempre, el australiano ha repasado las canciones más destacadas de su discografía, que respiran una profunda conexión espiritual con la naturaleza. Lo ha hecho acompañado de hasta cinco instrumentos de forma simultánea, entre los que ha sobresalido su característico didgeridoo, un instrumento de origen australiano que ya es parte de su sello de identidad.

Desde la melódica e inocente «Storm Boy», pasando por «Spirit Bird», Xavier Rudd ha guiado a sus seguidores a través de un viaje introspectivo en estrecha conexión con la naturaleza. El momento álgido del concierto ha llegado con «Follow The Sun», el tema más celebrado del artista que se crece, incluso más, con el directo. El tono meditativo de «Where To Now» ha cerrado el concierto incitando a una reflexión sobre el rumbo de la vida y la invitación a reconectar con las emociones más primarias.

Tras la actuación del cantautor y multiinstrumentalista australiano, el Roig Arena aparca los coniciertos para vivir una noche especila para el mundo fallera como es la gala de elección de las candidatas a falleras mayores 2026, que será este sábado 27 de septiembre. La música volverá con Quevedo el 2 de octubre y los días 11, 12 y 13, tres noches para disfrutar de Joaquín Sabina.

