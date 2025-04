Víctor Manuel y Ana Belén: «Vemos las series en habitaciones separadas»

Víctor Manuel y Ana Belén, esa pareja -en el escenario y en la vida- inseparable han ofrecido hoy en Valencia una sorprendente confesión: ven las ... series de televisión «en habitaciones separadas». Él prefiere verlas a solas en el cuarto donde se maneja con el ordenador. Nada, pues, puede llevar a pensar en la imagen del salón para el disfrute colectivo de las historias. Y no sólo eso. En contra de lo que podía pensarse de dos personas tan compenetradas, ni siquiera comparten gustos a la hora de escoger la serie que quieren ver. «Hay una pared entre lo que ve Ana y lo que veo yo», ha sentenciado Víctor Manuel.

Curiosas y simpáticas declaraciones que han deslizado a última hora de la tarde de hoy en la sala García Berlanga de la Filmoteca de Valencia. Eran los invitados a la sesión inaugural de la sexta edición del Festival LABdeseries. En la mesa del coloquio, en compañía y en conversación con la periodista Mariola Cubells, Víctor y Ana han jugado con las ironías en torno a cómo afronta la pareja sus encuentros con este producto audiovisual que causa furor entre los amantes de la imagen. Uno y otra han demostrado estar al día, conocer perfectamente el panorama. El de hoy y también el de ayer. Ha quedado muy claro que los invitados estaban muy bien escogidos porque lo de hoy iba de eso, de series, y qué mejor que quienes hablan sean buenos conocedores de lo que hay y de lo que hubo.

'The Crown' son «palabras mayores» para Ana Belén, actriz y cantante que ha recordado 'Historias para no dormir' de Chicho Ibáñez Serrador como la producción que le marcó. «Puedo recordar el pavor que me marcaban. Me acuerdo de verlas con mis hermanos y del regodeo que sentíamos ante el miedo que nos producían», ha dicho. Y sepan que a ella fue su hija quien le despertó el interés por Paquita Salas, tanto que no le costó nada engancharse.

En su turno de confesiones Víctor ha aclarado que entre sus referentes se encuentra 'Fortunata y Jacinta', trabajo que le resulta «absolutamente ejemplar». Claro, por si no la han visto, no se debe olvidar que en tan magistral producción aparece una jovencísima Ana Belén interpretando a Fortunata. En la sala se ha recordado este trabajo de la actriz de la pareja, como también el papel en Petra Delicado. Una buena revisión.

Ampliar Público asistente a la apertura del festival. Paula Hernández

Entre bromas y veras en torno a preferencias y modos de ver las series, que a estas alturas casi supone realizar un estudio sociológico de la actualidad dado el gran predicamento que han alcanzado, los protagonistas de la sesión también han dejado caer informaciones reveladoras. Ha contado Víctor que Ana Belén no quiso interpretar el papel que finalmente hizo Charo López en la inolvidable 'Los gozos y las sombras'.

Y se ha sabido que Víctor Manuel intentó hacer series. Guardadas en un cajón hay «diez horas de una serie» en torno a un personaje histórico que escribió Fernan Gómez, pero que finalmente no vio la luz. En aquellos tiempos el cantautor tenía una productora con la que «perdí mucho dinero». Así que, a otra cosa.

Más allá de hablar de ver lo que unos graban para que otros disfruten o lo que Ana Belén grabe o tenga ya grabado, Mariola Cubells ha apuntado al futuro mostrando interés por conocer si han recibido alguna proposición para ser protagonistas de un biopic. La pareja ha dicho que nunca se les ha propuesto y ha advertido, además, que si en alguna ocasión se hiciera sería sin contar con su autorización.

La sala García Berlanga se ha llenado de público. Ha sido la prueba más evidente del tirón de las historias a las que el festival LABdeseries dedicará los próximos días llenando Valencia de actividades hasta el domingo seis de abril. El festival regresa con la intención de analizar los títulos de moda y otros emblemáticos, así como los asuntos que se plantean en algunos de ellos. La Filmoteca será un año más la sede principal, pero la programación se extiende también al Teatre El Musical, la Nave Ribes 3 del Parque Central y el Palau de la Música.

La propuesta ofrece un puñado de citas imprescindibles para reflexionar en torno a los títulos: ¿Cómo representan las series el acoso escolar?', 'La comedia, antes y ahora', así como un homenaje a 'El ministerio del tiempo', '¿Cómo muestran las series las adicciones?' y 'Humor surrealista'. También se incluye una sesión dedicada al universo infantil que buscará respuestas al tema '¿Por qué nos gusta tanto Bluey?'.

El sábado cinco de abril la sala Joaquúin Rodrigo del Palau de la Música acogerá el preestreno de 'Mariliendre' (2025), con presentación a cargo de su director Javier Ferreiro y otros miembros del equipo artístico. Un homenaje a David Lynch, también el sábado, recorrerá la figura de este creador en torno al tema '¿Cuánto le deben las series a David Lynch?'.