Cómo ver gratis por televisión los toros de Sevilla del sábado 27 y el domingo 28 de septiembre Carteles de lujo para los festejos de la Feria de San Miguel

Andoni Torres Valencia Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:53 | Actualizado 23:18h.

Cartel de lujo para el segundo festejo de la Feria de San Miguel de Sevilla. Este sábado 27 de septiembre, se lidiarán toros de la ganadería de Garcigrande para una terna de máximo nivel integrada por Alejandro Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez.

El domingo 28 de septiembre, la Maestranza acogerá reses de Núñez del Cuvillo para Javier Zulueta, que tomará la alternativa; Morante de la Puebla y Roca Rey.

Canal Sur TV retransmite por primera vez en su historia las tres corridas de toros de la Feria de San Miguel de Sevilla. La emisión comenzará a las 17.45 horas con el programa 'Previo Toros'. A partir de las 17.55 h. y hasta las 21.00 horas se procederá a la retransmisión del festejo desde la Real Maestranza de Sevilla.

Canal Sur puede verse en Andalucía a través de la TDT convencional y fuera de Andalucía en plataformas como Movistar Plus, además de en el canal de la cadena en Youtube (canalsur) y en la página web de la cadena pública andaluza (canalsur.es).

El último festejo de la temporada en Sevilla tendrá lugar el próximo lunes 13 de octubre. Este año el festival homenajeará a la dinastía Vázquez, una de las más importantes de la historia en nuestra ciudad. El cartel es el siguiente: astados de varias ganaderías (Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández, Talavante, Espartaco y El Parralejo) para José Mari Manzanares, Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y Manuel Domínguez.